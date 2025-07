Juventus, nuovo innesto dal Betis: Arthur pedina di scambio

La Juventus si sta muovendo per un nuovo innesto che può arrivare direttamente dal Real Betis. E la chiave per sbloccare questa operazione può essere rappresentata dallo scambio con Arthur, che non rientra nei piani dei bianconeri.

Sono tanti i nomi sui quali si sta muovendo Comolli, nella assoluta consapevolezza del fatto che questa squadra ha bisogno di rinforzi. In tal senso, quanto visto al Mondiale per Club conferma la necessità ed il bisogno di innesti che i bianconeri hanno. Da questo punto di vista, infatti, se nelle prime due uscite stagionali la squadra si è espressa molto bene, le due gare contro il Manchester City e contro il Real Madrid, entrambe perse, hanno messo in luce tutti i difetti strutturali di questa squadra. Non è un caso che si stiano cercando tanti innesti. Per giunta tutti di alto profilo.

Come è noto, il principale obiettivo, dopo aver chiuso praticamente per Jonathan David, è Victor Osimhen, ma la strada per i costi è in salita. Con il Napoli che chiede più di 75 milioni ed il giocatore che vuole un ingaggio stellare. In tal senso, è di oggi la notizia dell’interessamento della Juventus per Marcus Thuram, ma come detto sono tanti i nomi sul taccuino dei dirigenti della Juventus. Adesso arriva un colpo di scena, dal momento che la Juve sta lavorando ad un innesto dal Real Betis che si può sbloccare con lo scambio con Arthur.

Juventus, Arthur via: nuovo innesto dal Real Betis per i bianconeri?

Il brasiliano, dopo il prestito al Girona in cui non ha brillato, è tornato in bianconero. Arthur, però, non rientra nei piani di Igor Tudor e per questo motivo saluterà. In tal senso, i colpi di scena da questo punto di vista sono sempre dietro l’angolo ed ora arriva una notizia che può aiutare la Juventus. A quanto pare, infatti, sulle tracce di Arthur si starebbe muovendo il Real Betis, una squadra che negli ultimi anni si è specializzata nel valorizzare campioni in declino. Basti pensare ad Isco, Antony e Bartra. Ed in tal senso il brasiliano può essere una pedina di scambio.

Stando a quanto raccontato da SpazioJuve, infatti, la Juve ed il Betis potrebbero impostare la trattativa sulla base di uno scambio che coinvolgerebbe, oltre all’ex Barcellona, anche Abde Ezzalzouli, fantasista dai guizzi a dir poco interessanti e che è stato decisivo per l’arrivo degli spagnoli in finale di Conference League. In tal senso, però, c’è da dire che non c’è ancora una trattativa vera e propria in piedi, ma è una pista che può diventare interessante nelle prossime settimane.