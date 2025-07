Serie A, recupero partite rinviate: approvato il nuovo regolamento

Gare rimandate, ecco quando si giocheranno i recuperi: la Lega Serie A vara il nuovo regolamento

Nuovo regolamento in Serie A. Alla luce di una stagione ormai prossima ad iniziare, la Lega Serie A ha annunciato un cambiamento per quanto riguarda il regolamento.

Nell’assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, i club di massima serie hanno varato un nuovo regolamento per le partite non iniziate e quelle interrotte in anticipo. In particolar modo, si è arrivati a fissare un criterio oggettivo per arrivare a recuperare la partita il giorno dopo la data originaria, salve eccezioni previste quali maltempo, gare riavvicinate o sosta per le nazionali.

Questo il regolamento.

Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata, fatti salvi i seguenti casi:

A) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della gara non iniziata;

B) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una finestra FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori previsto dall’International Match Calendar ( di seguito detta sosta Nazionali) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;

C) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l’impossibilità di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a quello fissato.