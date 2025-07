Polveriera Juventus, l’hanno cacciato: “Adesso basta!”

Posizione dura dopo l’ultimo caso scoppiato all’interno dei bianconeri. Che cosa sta succedendo

Nelle ultime ore è scoppiato un altro caso alla Juventus e la gestione dei nuovi dirigenti bianconeri è stata messa in discussione dall’interno.

Intervenuto ai microfoni di ‘Rmc Sport’, Badou Sambague ha parlato così della situazione di Timothy Weah: “La Juventus è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone: due hanno classe e un altro sta ancora cercando la sua strada, non gliene faremo una colpa. Due cercano soluzioni e uno sta creando problemi, e non possiamo permettercelo. Tim, da sempre un professionista, è stato escluso durante il Mondiale per Club, rovinandoglielo. Questa persona voleva costringerlo ad andare dove voleva lui. Oggi, per vendetta, chiede una fortuna per il suo cartellino e aspetta un’offerta dalla Premier League che non arriverà e che non accetteremo mai”. Il procuratore ha parlato anche di “accettare l’inaccettabile” e di “totale mancanza di rispetto“.

Juventus, caso Weah: si schierano anche i tifosi

Nelle ultime ore anche i tifosi si sono schierati dopo l’uscita pubblica dell’agente. Stavolta, però, la maggior parte dei sostenitori bianconeri è dalla parte della società e della nuova dirigenza bianconera.

#Comolli che non si abbassa ai capricci dell’agente di #Weah è un’ottima notizia , basta fare i soldatini di turno e farsi comandare da altri . — Cuore bianconero (@Flaviom003) July 28, 2025

L’agente di Weah pensa di ottenere qualcosa ora? Comollì resterà ancora di più sulle sue posizioni. dopo questa sparata,Ha fatto solo un favore alla Juve, almeno la gente in giro capisce che o si tratta alle condizioni di comollì o non si tratta!! È finito il tempo dei regalini. — Umbe⚪⚫ (@Umbe_Juve) July 27, 2025

1) è ormai noto che i club siano in balia degli agenti.

2) un agente serio (se mai ce ne fossero) non se ne uscirebbe così.

3) sta storia da paraculati del “so chi è ma non lo dico”, ha rotto lempalle. Fate gli uomini e fate i nomi o state zitti.#juventus #juve #comolli #Weah — Marco C. (@37Paro86) July 28, 2025

🗣Guido #Vaciago (direttore Tuttosport) a RS sul caso #Weah:

«Credo che #Comolli abbia voluto cambiare il registro, per cercare di riportare un po’ più di rispetto nei confronti della società. E questo potrebbe costare dei rallentamenti sul mercato e dei soldi». pic.twitter.com/id1oK6wbvF — Radio Sportiva (@RadioSportiva) July 28, 2025

Guardate che la Juve mica può tappare la bocca ai procuratori, e si Comolli il suo lo sta facendo visto che al momento non si è piegato alle richieste di Marsiglia e procuratore di Weah. Mi sembra il contrario di mettersi a 90 e non farsi rispettare — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) July 27, 2025

Anche il direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, ha commentato la netta presa di posizione della Juventus e di Comolli. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti anche sulla vicenda Weah.