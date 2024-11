Thiago Motta esulta: “Ecco cosa mi porto a casa. La verità sulle proteste per Leao”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa al termine del match di San Siro, valevole per la tredicesima giornata

Nonostante l’emergenza, la Juventus esce da San Siro con un pareggio. Un pareggio quello ottenuto dai bianconeri, contro il Milan, che lascia soddisfatto Thiago Motta:

”

Mi porto a casa un punto e la continuità che stiamo avendo – afferma il tecnico dei bianconeri – E’ stato un pareggio davvero positivo. La squadra è unita e questo è merito dei calciatori, che pensano da gruppo in tutte le fasi di gioco. Mi fido totalmente dei miei ragazzi, abbiamo giocato una partita equilibrata. E’ chiaro che si abbia sempre voglia vincere. Il Milan, però, è una squadra che lotterà fino alla fine. Ha un grande allenatore e una grande squadra”.

Milan-Juventus, Thiago Motta: “Nulla contro Leao”

L’assenza di Vlahovic, ha portato Thiago Motta a schierare Mckennie come punta centrale: “Può fare quel ruolo. Non mi piace parlare però di falso nove. L’americano difende e attacca, è tranquillo in campo, sono soddisfatto di quello che ha fatto. Lui può fare tantissime cose perché è un grandissimo giocatore. Sono orgoglioso poi di tutti i giocatori. Thuram ha fatto una grandissima partita, Savona da quando gioca sta aiutando tantissimo tutti”.

Poi arriva il punto sulle condizioni degli infortunati: “Vlahovic può recuperare presto, Nico, invece, lo capiremo nelle prossime partite. Avremmo vinto con loro? Non posso saperlo”.

Si parla anche delle proteste di Thiago Motta avute per il fallo su Leao. Il portoghese è stato accusato di simulazione dal mister: “Rafa è un grande giocatore, delle volte esprimo quello che sento – prosegue l’ex Bologna -. Posso dire che capisco l’arbitro e il guardalinee, non è facile per nessuno. Mi rendo conto che dovrei pensare ad altro. Non ho nulla contro Leao, è una questione in generale”

In conferenza poi è intervenuto anche Thuram: “E’ un buon punto ottenuto fuori casa. Non mi sono reso conto che sia stata una partita brutta. Mi ispiro a Pogba e Vieira, ma anche a Toure. Non subire gol è importante”