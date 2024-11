Thiago Motta esalta il bianconero: “Avrà una carriera fantastica”

L’allenatore della Juventus commenta il pareggio di San Siro: complimenti alla squadra e l’analisi del match

Soddisfatto e lo dice apertamente. Thiago Motta è contento dello 0-0 tra Milan-Juventus, un pareggio ottenuto dai bianconeri in piena emergenza, considerata anche l’assenza di Vlahovic e la mancanza di un centravanti di riferimento in avanti.

Intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico bianconero si è detto contento di quanto visto: “Sono soddisfatto del lavoro fatto, soprattutto difensivamente. Abbiamo concesso poco, per non dire nulla. È chiaro che in fase offensiva abbiamo creato poco, ma siamo arrivati in zone del campo dove le azioni potevano finire meglio. Abbiamo fatto una buona prestazione, il pareggio dà continuità. Sono soddisfatto di una squadra che sa stare in campo, che sa comportarsi da squadra grande e sono orgoglioso dei miei giocatori”.

BILANCIO – “Sono soddisfatto, non si possono fare paragoni. Dobbiamo essere contenti di quanto fatto fino ad oggi, ma siamo solo all’inizio, ora dobbiamo continuare e migliorare le cose che possiamo migliorare come squadra. Però la strada è quella giusta”.

Juventus, Thiago Motta esalta Thuram: “Avrà un percorso fantastico”

RISPOSTE ATTACCO – “Oggi mi soddisfa ciò che ho visto perché abbiamo affrontato una squadra che ha la loro forza in campo aperto e siamo riusciti per gran parte della partita la nostra idea. Possiamo fare altro perché in squadra abbiamo la possibilità di cambiare”.

THURAM – “È in grande crescita, da un po’ di tempo. Non mi piace parlare dei singoli, ma è un ragazzo che se continua a crescere così può diventare un calciatore molto, molto importante. Parlo di lui perché conosco bene il ragazzo, l’educazione e i valori che va: sono sicuro che avrà un percorso fantastico in carriera. Siamo noi a doverlo frenarlo, noi a dirgli di riposarlo: lavorare con un giocatore così è molto facile”.