Tegola in Serie A, UFFICIALE: lesione del legamento crociato

La diagnosi non lascia scampo e lo stop sarà lungo: ginocchio ko in allenamento, ora bisognerà decidere come intervenire

La diagnosi non lascia speranze, lo stop sarà lungo: anche l’Empoli va i conti con gli infortuni, sempre più numerose nel mondo del calcio.

La ripresa del campionato vede i toscani di D’Aversa in scena lunedì contro l’Udinese, ma gli azzurri dovranno fare a meno di uno dei pilastri della squadra: Nicolas Haas si è fatto male in allenamento e i risultati degli accertamenti sono una vera mazzata per la società toscana. Il comunicato diffuso dal club recita: “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Nicolas Haas, infortunatosi durante l’ultima seduta di allenamento, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Ancora da stabilire come si procederà: ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni quando Haas si sottoporrà ad una visita specialista durante la quale si stabilirà il percorso da seguire per il ritorno in campo.

Empoli, Haas ko: i tempi di recupero

Non si hanno ancora certezze sul ritorno in campo di Nicolas Haas e su quanto tempo il centrocampista svizzero dovrà restare fermo ai box.

Si parla anche della possibilità che la stagione del 28enne sia già terminata. Una doccia gelata per D’Aversa che perde il calciatore proprio quando aveva scalato le gerarchie e trovato spazio da titolare. Nelle ultime due partite prima della sosta, infatti, Haas era stato schierato dal primo minuto, dopo che prima di allora aveva raccolto soltanto spezzoni di match da subentrato.

Ora lo stop, avvenuto in allenamento, e la diagnosi che mette fine al campionato di Nicolas Haas. Probabile che il centrocampista sia costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, mentre la certezza è che lo stop durerà diversi mesi. Non si tratta del primo calciatore in Serie A ad aver subito un infortunio del genere: il pensiero corre subito a Bremer e Cabal, entrambi fuori causa fino al termine del campionato per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.