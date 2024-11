PAGELLE E TABELLINO MILAN-JUVENTUS 0-0: disastro Royal, Koopmeiners non pervenuto

Le pagelle e il tabellino del match di Serie A, valevole per la tredicesima giornata . Ecco i migliori e i peggiori di San Siro

Finisce in parità e senza emozioni Milan-Juventus. A San Siro le due squadre si annullano, rendendo inoperosi i due portieri

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

FLOP Emerson Royal 4,5 – Inadeguato. Il brasiliano sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare sia in fase difensiva, dove soffre terribilmente Yildiz, sia in avanti dove non riesce mai a rendersi pericoloso. Si prende pure i fischi di San Siro. Dall’85’ Calabria s.v.

TOP Thiaw 6,5 – Mai in difficoltà, è protagonista ad inizio ripresa con un’ottima chiusura su Cambiaso. Si esibisce anche con qualche lancio lungo di buona fattura.

Gabbia 6 – Dal 84′ Pavlovic s.v.

Hernandez 6

Fofana 6

Reijnders 5

Musah 5,5 – Dall’83’ Chukwueze s.v.

Loftus-Cheek 5,5 – Dal 70′ Pulisic 6

Leao 6

Morata 5,5

All. Fonseca 5,5

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Savona 6 – Dal 90′ Danilo s.v.

Kalulu 6,5

Gatti 6

Cambiaso 5,5 –

Locatelli 5

Thuram 6,5

Conceicao 5,5 – Dal 79′ Weah s.v.

McKennie 5,5 – Dal 79′ Fagioli s.v.

TOP Yıldız 6,5 – In una partita priva di emozioni, è certamente il calciatore che ci prova di più. Mette costantemente in difficoltà Emerson Royal, anche se non trova mai il guizzo. Dal 90′ Mbagula s.v.

FLOP Koopmeiners 4,5 – Era chiamato ad accendere la luce, ma non ci riesce mai. Sbaglia tanto, anche in impostazione e spesso anche nel controllare il pallone. Da lui ci si aspetta molto di più, soprattutto ricordando quanto è stato pagato questa estate.

All. Thiago Motta 5,5

TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Gabbia, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Raveyre; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yıldız; Koopmeiners. A disp.: Perin, Pinsoglio; Danilo, Rouhi; Fagioli; Mbangula, Weah. All.: Thiago Motta.

GOL:

AMMONITI: 25′ Leao, 27′ Gatti, 69′ Fofana

ESPULSI:

Arbitro: Chiffi di Padova.