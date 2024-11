Milan-Juve, Giuntoli fa il pompiere su Vlahovic. Poi l’annuncio sul mercato di gennaio

Milan e Juventus si preparano a scendere in campo nel big match della 13esima giornata e il dt bianconero Giuntoli ha parlato di tantissimi argomenti, tra cui le parole di Vlahovic

La Serie A riprende al col botto dopo l’ultima pausa nazionali dell’anno solare. A San Siro si gioca Milan-Juventus, match fondamentale per entrambe in chiave scudetto, anche se i rossoneri sono in questo momento lontanissimi. In casa bianconera invece continuano a tenere banco le parole di Vlahovic in nazionale.

A commentarle prima della partita è stato Cristiano Giuntoli, dt della Juventus: “Non vorrei giudicare, mi piace più giudicare i fatti. Il ragazzo sta facendo un’annata importante, si sta sacrificando come tutti i suoi compagni per il collettivo, sta facendo bene, lo testimonia il fatto che è sempre presente. È un esempio per tutti, quindi siamo contenti di quello che fa. Quello che dice poi ha poca importanza”. Il serbo non sarà presente per infortunio e Thiago Motta, che non ha neanche Milik, ha dovuto trovare alternative tattiche che ancora non sono chiare: “Chi gioca centravanti? Diciamo che il mister in questo inizio di stagione si è contraddistinto per aver trovato sempre delle soluzioni. Ha sempre dato importanza al collettivo, non si lamenta mai. Sicuramente è un inizio di stagione insolito, con tante assenze. Poi chi gioca centravanti non lo so nemmeno io, lo vedremo in campo”.

Juventus, Giuntoli sicuro sul mercato: “Interverremo in difesa, ma in attacco puntiamo su Milik”

Giuntoli viene poi ovviamente stuzzicato sull’argomento mercato di gennaio, che inevitabilmente dovrà vedere la Juventus protagonista visto il doppio grave infortunio in difesa di Bremer e Cabal, oltre all’incognita attacco: “Noi contiamo di recuperare Milik, sta risolvendo i suoi problemi. Sicuramente manca qualcosa dietro e qualcosa dovremo fare. Dobbiamo stare attenti alle opportunità che ci saranno. Il mercato di gennaio non è mai facile, però la nostra volontà è quella di intervenire nella parte difensiva”.

Sull’eventuale arrivo di un attaccante e le caratteristiche: “In questo momento non sussiste questo problema, perché noi contiamo veramente sul recupero di Milik, pensiamo che sia molto adatto al gioco del mister. Invece dobbiamo intervenire nel reparto difensivo, dove anche numericamente abbiamo bisogno di qualcuno”.