Juventus, decisione presa: addio per finanziare il mercato

Nicolò Fagioli è finito nel mirino del PSG in vista del mercato di gennaio. I tifosi nel sondaggio odierno hanno già deciso il suo destino

Campo e mercato iniziano già ad intrecciarsi in casa Juventus, con Giuntoli e soci al lavoro per potenziare l’organico dove serve in vista del prossimo gennaio.

La squadra di Thiago Motta è stata falcidiata da assenze e defezioni importanti, e potrebbe quindi subire un restyling già nei prossimi mesi. Al netto dei nomi accostati alla Juve ce n’è uno che invece potrebbe essere in uscita. Si tratta di Nicolò Fagioli, recentemente avvicinato al Paris Saint Germain.

A tal proposito, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la pista francese è concreta, e i bianconeri starebbero effettuando attente valutazioni in merito a questa possibilità in vista della riapertura della sessione invernale. La Juventus valuta il calciatore non meno di 35 milioni di euro, alla luce anche del lungo accordo ancora in essere fino al 2028.

Fagioli dal canto suo quest’anno ha raccolto 12 presenze complessive in maglia bianconera, per un totale di 642 minuti con un assist. Non si tratta dunque di un inamovibile di Motta, ma certamente di un calciatore molto utile all’interno dell’economia delle rotazioni a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Fagioli nel mirino del PSG: verdetto arrivato

Intanto il mercato di gennaio si avvicina e si intensificano le voci sul PSG per Fagioli. Un eventuale affare che dividerebbe le idee dei tifosi juventini.

Sulla questione abbiamo quindi incentrato il sondaggio odierno di Calciomercato.it proposto su Telegram. Abbiamo chiesto ai nostri followers cosa dovrebbe fare la Juventus relativamente agli interessamenti per Fagioli.

Il 48% dei votanti propenderebbe per una cessione del talento italiano con l’intenzione di andare a finanziare il mercato in entrata tramite gli introiti economici prodotti. Appena dietro al 43% si assesta invece la strada di rifiutare l’offerta per Fagioli, mentre lontanissima al 9% l’ipotesi di trattenerlo e poi cederlo solo in un secondo momento a giugno in vista della sessione estiva.

Ecco l’esito del sondaggi proposto su Telegram da Calciomercato.it: