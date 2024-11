Inter-Napoli, altro botta e risposta: “Ho prove scritte e certe”

L’Inter prova il colpo in casa azzurra, sul web arriva un annuncio sulla presunta trattativa che alimenta il dibattito

Riparte il campionato e con lui la corsa al vertice, particolarmente appassionante in questo momento con tantissime squadre in pochi punti e l’incertezza che regna ancora sovrana sugli equilibri di alta classifica. Ricomincia davanti a tutti il Napoli di Antonio Conte, che vuole ribadire il primato, ma alle spalle sono in tanti a inseguire e sperare di spodestare gli azzurri.

Sogna di riprendere lo scettro innanzitutto l’Inter campione d’Italia, che non è riuscita nel sorpasso prima della pausa, nello scontro diretto andato in scena a San Siro e concluso 1-1. I nerazzurri sono intenzionati certamente a riprovarci, ma gli intrecci che riguardano le ultime due vincitrici dello scudetto non si esauriscono certo qui e coinvolgono anche le voci di calciomercato. Una delle quali fa infuriare la polemica anche sui social.

Inter su Meret, la smentita di Chiariello: “Notizia infondata”

Tra gli obiettivi dei nerazzurri, ci sarebbe infatti Alex Meret, portiere dei partenopei. Una notizia targata ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ nella persona del giornalista Valter De Maggio, al quale però arriva la pronta replica del collega Umberto Chiariello.

In un post apparso sul suo profilo ‘X’, Chiariello si è espresso con chiarezza smentendo la presunta trattativa. “Ad oggi, si tratta di una notizia infondata e lo ribadisco – ha spiegato – Poiché l’autore della notizia, il sig. Walter De Maggio di Radio Kiss Kiss, mi diffida tramite avvocato di risponderne davanti all’autorità giudiziaria, perché la mia smentita è ritenuta lesiva della sua reputazione, tengo a precisare che la mia è solo una smentita, delle quali però ho fonti scritte e certe, pur non essendo tenuto a rivelare le mie fonti. Non intendevo ledere la professionalità di De Maggio, le smentite in tema di mercato sono all’ordine del giorno e non significano di certo questo. Ma se mi si chiedesse conto davanti a un giudice di quanto dico, sono pronto a mostrare le prove davanti a qualsiasi autorità. Auguro a De Maggio il meglio per il suo lavoro, non c’è niente di personale, ma confermo la smentita su Meret“.