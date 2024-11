Giuntoli fa saltare il ritorno al Milan: in prestito alla Juve

Le ultime di calciomercato dalla Spagna su un’operazione a sorpresa dei bianconeri. Thiago Motta estimatore dell’ex rossonero

Si avvicina il big match del ‘Meazza’ tra Milan e Juventus. Per i rossoneri sarà già una sorta di ultima spiaggia in chiave Scudetto. La squadra di Fonseca ha sì una gara in meno, ma il distacco di 8 punti dalla capolista Napoli è comunque significativo. Tra l’altro i rossoneri hanno pure altre cinque squadre davanti, dalla stessa Juve all’Inter passando per Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Anche per Thiago Motta e soci, però, quella di sabato sarà una sfida importante per le ambizioni tricolore. Con una sconfitta, infatti, i bianconeri potrebbero riscivolare a -5 da Conte oltre che perdere un po’ di quella autostima messa già in pericolo con gli ultimi deludenti risultati.

Milan e Juventus avversari in campo e non sul calciomercato, come dimostra l’operazione Kalulu della scorsa estate. E altre della storia recente. Il tutto con qualche eccezione, che ha portato o che potrebbe portare entrambe a sfidarsi a viso aperto per obiettivi comuni.

A tal proposito, dalla Spagna lanciano a sorpresa la candidatura bianconera per un calciatore che ha lasciato il segno al Milan, vincendo lo Scudetto nel 2022. Parliamo di Brahim Diaz, negli ultimi giorni accostato anzitutto agli stessi rossoneri per quello che sarebbe un clamoroso – ma nemmeno troppo – ritorno dopo le tre stagioni in prestito dal Real Madrid.

Milan-Juve anche sul calciomercato. Dalla Spagna: Giuntoli punta Brahim Diaz su input di Thiago Motta, possibile un prestito

Con l’arrivo di Mbappe, il fantasista spagnolo ha visto ridurre ulteriormente il suo spazio nella formazione guidata da Carlo Ancelotti. 9 le presenze finora, per complessivi 254′. In Spagna si parla di una sua possibile partenza, addirittura già nel mercato di gennaio.

‘Fichajes.net’ fa tre nomi di club interessati a Brahim Diaz: Liverpool e, appunto, Milan e Juventus. Il 25enne andaluso potrebbe dare una corsia preferenziale ai rossoneri, ma occhio alle manovre sottotraccia di Giuntoli su input di Thiago Motta, per la fonte ispanica grande estimatore del numero 21 dei ‘Blanços’ il cui contratto scade a giugno 2027. Non impossibile un’operazione impostata sul prestito con opzione d’acquisto.