DIRETTA Serie A, Verona-Inter 0-1: vantaggio di Correa. Acerbi ko: entra de Vrij LIVE

La sfida tra nerazzurri e gialloblu apre la tredicesima giornata di Serie A dopo la sosta per le Nazionali

L’attesa è finita: dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali (l’ultima fino al prossimo marzo), la Serie A riapre i battenti e lo fa con i campioni d’Italia in carica. La tredicesima giornata si apre infatti con Verona-Inter. Una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa scudetto e per la lotta salvezza, con i nerazzurri che non vogliono compiere passi falsi in attesa dei due big match di giornata: Milan-Juventus e Napoli-Roma.

Senza Hakan Calhanoglu, infortunatosi con la nazionale turca, Simone Inzaghi ritrova Carlos Augusto sulla fascia sinistra e opta per un mini turnover in vista dell’impegno di Champions League contro il Lipsia. In caso di successo, i nerazzurri conquisterebbero momentaneamente il primo posto in classifica, portandosi a quota 28 punti. Reduce da ben 10 risultati utili consecutivi, l’Inter dovrà affrontare una squadra che sin qui ha trovato le poche gioie in campionato solamente contro le big, come testimoniano le vittorie contro Napoli e Roma.

Con la peggior difesa del campionato, Paolo Zanetti avrà bisogno di un miracolo per uscire indenne dalla sfida di oggi, anche in virtù delle sette sconfitte e tre pareggi collezionati negli ultimi dieci scontro diretti dagli scaligeri. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Bentegodi” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Inter

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 26, Atalanta, Inter, Lazio e Fiorentina 25, Juventus 24, Milan* e Bologna* 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma 13, Verona 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8. * una partita in meno