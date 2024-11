De Zerbi furioso, alta tensione: l’annuncio dalla Francia cambia tutto

Roberto De Zerbi sta rubando la scena in Francia: perché il tecnico era furioso e cosa cambia per il futuro

La scuola di allenatori italiana è invidiata ed esaltata in tutto il mondo, e tra i tecnici che hanno avuto maggiori riconoscimenti negli ultimi anni c’è sicuramente Roberto De Zerbi. L’ex Brighton è riuscito a creare un’identità ben precisa rispetto al suo gioco, a come imposta la manovra, a un modo di creare l’azione che viene subito necessario associare al suo nome e al suo modo di lavorare.

La scorsa estate in molti avrebbero voluto un suo ritorno dalla porta principale, e di sicuro gli interessi non sono mancati, soprattutto da parte del Milan. I rossoneri, però, hanno deciso di ingaggiare Paulo Fonseca e hanno iniziato un nuovo progetto con l’ex Roma. De Zerbi ha comunque sposato con grande entusiasmo l’opportunità Marsiglia, piazza importante del calcio europeo, in cui ha portato la sua identità anche in chiave calciomercato.

L’ex Sassuolo ha beneficiato di una sessione estiva davvero importante per migliorare la squadra, ma non per tutti i nuovi acquisti le cose sono andate così bene. Ciò ha portato qualche alto e basso nel percorso dei francesi, fino alla partita prima della sosta per le nazionali.

De Zerbi furioso dopo l’Auxerre: ora si aspetta una reazione

Il Marsiglia è al terzo posto in classifica in Ligue 1, ma dopo aver fallito qualche occasione di troppo è fermo al terzo posto in classifica e ben lontano dal PSG, che supera di ben 12 punti la diretta rivale. Per il prossimo futuro, De Zerbi si aspetta di trovare la continuità che finora è mancata, sperando di non avere continue defezioni o nuovi infortuni.

Come rivela ‘L’Equipe’, dopo la sconfitta casalinga contro l’Auxerre, l’ex Sassuolo era furioso con i suoi calciatori e con l’ambiente per aver perso una partita che chi vuole lottare per il titolo non può lasciare per strada.

Oggi alle 17 è in programma l’impegno contro il Lens e il tecnico vuole trovare una vittoria pesante in Ligue 1. Soprattutto, De Zerbi ha detto di credere molto nel suo gruppo: ora è il momento di ripartire insieme.