Dalla Juve alla Roma: 20 milioni e doppia firma

Diego Pablo Simeone guarda con attenzione al campionato di Serie A: il Cholo mette nel mirino due giocatori del massimo campionato italiano

Gli occhi di Diego Pablo Simeone sul campionato di Serie A. Il tecnico dell’Atletico Madrid studia due possibili colpi per la sessione invernale di calciomercato.

Diego Pablo Simeone chiede rinforzi ed è pronto a pescare in Italia. L’allenatore dell’Atletico Madrid, sulla panchina dei Colchoneros da quasi tredici anni e intenzionato a cercare innesti per la propria rosa in Serie A. Il Cholo avrebbe chiesto – anche con una certa insistenza – a Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, di provare a chiudere due trattative con altrettanti club italiani per alzare il livello qualitativo dell’organico a sua disposizione.

In particolar modo, Diego Pablo Simeone avrebbe individuato tra Roma e Torino due potenziali rinforzi per la sua squadra, con l’Atletico Madrid che nelle prossime ore potrebbe avviare i contatti per imbastire le trattative per portare in Spagna due giocatori dalla Juventus e dalla Roma.

Calciomercato Serie A, Simeone tratta con Roma e Juventus

La priorità in casa Atletico Madrid sarebbe rappresentata dall’esigenza di trovare un rinforzo sulla corsia di sinistra, dove stanno deludendo Samu Lino e Rodrigo Riquelme, così come Javi Galán che finora non ha convinto del tutto.

Ecco perché il tecnico dei Colchoneros avrebbe individuato in Angelino un rinforzo ideale per la sua squadra: l’esterno spagnolo classe ’97 arrivato in Italia lo scorso inverno dal Lipsia dopo essersi messo in mostra come uno dei giocatori migliori d’Europa nel suolo ruolo.

Ora è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, convinto di poterlo strappare alla Roma per meno di 20 milioni di euro come riportato da El Nacional. Al presidente Cerezo, inoltre, Diego Pablo Simeone avrebbe segnalato anche un altro potenziale rinforzo: si tratta di Weston McKennie, centrocampista statunitense della Juventus, altro obiettivo che l’Atletico Madrid conta di raggiungere senza grandi difficoltà dato che finora McKennie non è stato al centro del progetto tattico di Thiago Motta e potrebbe lasciare i bianconeri durante la sessione invernale di calciomercato.