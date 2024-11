Skriniar alla Juventus, arriva l’assist direttamente da Luis Enrique

I bianconeri sperano nell’arrivo di Skriniar, le frasi del tecnico del Psg sul difensore slovacco alimentano le speranze

Le grandi manovre di mercato per la Juventus sono cominciate, già da un po’ in realtà. Giuntoli ha un piano per i bianconeri, per racimolare un tesoretto, che sarebbe fondamentale per le operazioni in entrata, date le risorse limitate a disposizione. Al tempo stesso, il dt dei piemontesi segue diversi nomi, per provare a rinforzare la rosa e in cima alla lista c’è sempre Milan Skriniar.

Identikit dello slovacco che sarebbe l’ideale per puntellare la difesa, vista la sua esperienza e la sua conoscenza del campionato italiano. Dopo i gravi stop di Bremer e Cabal servono due colpi in retroguardia e almeno uno dei due, per aiutare da subito Thiago Motta, dovrà essere un giocatore per il quale non ci sia il minimo problema di tempi di inserimento. Dunque, l’ex Inter piace eccome, ma per arrivarci bisognerà lavorare di fino e di diplomazia con il Psg. Ci sarà da far coincidere la volontà della Juventus di un affare in prestito e quella dei francesi, non facile ma i margini ci sono. Intanto, da Parigi arriva un ulteriore elemento che può favorire la Juventus e porta la firma direttamente di Luis Enrique.

Psg, Luis Enrique risponde per le rime a Skriniar: la Juventus attende l’ex Inter

Skriniar vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A soprattutto perché al Psg sta trovando poco spazio. Appena quattro presenze in tutto in questa stagione per soli 291 minuti in totale, e il giocatore non ha nascosto il suo malcontento, anche pubblicamente.

E’ arrivata la risposta di Luis Enrique, che continua a schierarlo poco e che ha spiegato in conferenza stampa la sua scelta. Il tecnico dei parigini ha preso la parola alla vigilia dell’impegno di campionato dei suoi contro il Tolosa e su Skriniar si è espresso in questi termini: “Se non giochi sei infelice, è un processo normale. La situazione può cambiare se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento“. Un incoraggiamento, per certi versi, ma anche un segnale chiaro sui parametri presi in considerazione. E chissà che la volontà di Skriniar di cambiare aria, a questo punto, non si faccia più forte.