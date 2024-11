Milan-Juve, scatta l’allarme per un altro big

Cresce l’attesa per il fischio d’inizio di Milan-Juventus, big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A

Oltre a Dusan Vlahovic, un altro big rischia di non poter scendere in campo nella sfida tra Milan e Juventus in programma domani allo stadio Giuseppe Meazza.

Dopo la sosta del campionato, la terza di questa stagione calcistica, la Serie A riparte con un calendario subito interessantissimo: ad aprire le danze nel match di sabato alle 15 sarà l’Inter di Simone Inzaghi che scenderà in campo al ‘Bentegodi’ di Verona per provare a mettere pressione al Napoli che domenica ospiterà la Roma del nuovo allenatore Claudio Ranieri dopo il pareggio proprio con gli azzurri maturato nel posticipo della dodicesima giornata di campionato.

Alle 18, invece, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in San Siro sarà il momento di Milan e Juventus che daranno vita al big match di questa tredicesima giornata di campionato. Una sfida mai banale quella tra il Diavolo e la Vecchia Signora e che metterà in palio punti importantissimi per le zone più nobili della classifica di Serie A.

Milan-Juventus, un altro big a rischio per il match

Attualmente Juventus e Milan sono separate da 6 punti in classifica. I bianconeri, sesti in classifica, hanno 24 punti e alle spalle c’è proprio la squadra rossonera a quota 18: ecco perché la sfida di San Siro sarà non decisiva, ma sicuramente cruciale.

E al big match del Meazza rischia di non prendere parte Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, giocatore chiave nell’economia del gioco di Paulo Fonseca, è stato convocato per il match con i bianconero ma non è al meglio della condizione atletica. Negli ultimi due giorni si è allenato a scartamento ridotto e domani verrà nuovamente valutato dai componenti dello staff medico rossonero per capire se potrà scendere o meno in campo.

Nel caso in cui lo statunitense ex Chelsea non dovesse farcela al suo posto agirebbe Loftus-Cheek nel tridente offensivo completato da Chukwueze e Rafael Leao a sostegno dell’unica punta Alvaro Morata, tra i grandi ex della partita. E a proposito di assenze, in casa Juventus è certa quella di Dusan Vlahovic oltre a quella del lungodegente Bremer e dei vari Douglas Luiz, Cabal, Milik, Adzic e Nico Gonzalez.