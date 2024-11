Il presidente del Como ‘chiama’ Totti: “Ci farebbe piacere se…”. Poi esalta Belotti

Suwarso ha parlato anche di Nico Paz nel corso del Social Football Summit, evento di cui Calciomercato.it è stato media partner

Il presidente del Como è uscito allo scoperto in merito alle indiscrezioni di calciomercato che davano e danno il club lariano interessato nientemeno che a Francesco Totti, il quale ha manifestato l’intenzione di tornare a calcare i campi da calcio quasi otto anni dopo il ritiro.

“È bello che la gente parli del Como, ma spesso molte voci non corrispondono alla realtà – le parole al ‘Corriere dello Sport’ con cui, Mirwan Suwarso, chiude le porte all’ingaggio dell’ex capitano della Roma – Noi non abbiamo mai parlato con lui, ma se vuole venire a vedere una nostra partita ed incontrarci ci farebbe sicuramente piacere”.

Suwarso ha parlato al ‘Social Football Summit’, evento di cui Calciomercato.it è stato media partners: “Obiettivi Como? Vogliamo crescere e migliorare, il prossimo step è quello quindi di consolidarci in Serie A – ha risposto – Quello italiano è un campionato molto competitivo ed entusiasmante, anche se con tante difficoltà”.

Nel Como, soprattutto nelle prime uscite, si è messo in mostra Nico Paz, preso l’estate scorsa dal Real Madrid: “Tutti pensavano che fosse troppo forte per noi. Il nostro compito è stato quello di convincerlo a venire a Como. Abbiamo fatto il possibile per ingaggiarlo”.

Da Totti a Belotti, il presidente del Como: “Andrea è una persona fantastica. Non sta giocando molto, ma noi lo supportiamo”

Il numero uno del Como, attualmente quindicesimo in classifica con 10 punti, ha infine speso belle parole per Belotti, anche lui approdato in estate alla corte di Fabregas: “Andrea è una persona fantastica. Al momento non sta giocando molto, però è coinvolto nelle dinamiche della squadra e noi lo supportiamo”.

In 10 presenze, per complessivi 359′, l’ex Torino e Roma ha siglato soltanto 1 gol, contro il Verona alla sesta giornata di campionato. Un gol pesante, perché di fatto è quello che ha consentito al Como di battere gli scaligeri nello scontro diretto per la salvezza. Il centravanti di Bergamo è costato circa 4 milioni di euro e il suo contratto scade a giugno 2026.