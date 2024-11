DIRETTA | Conte: “Mariani non è stato aiutato dal VAR. Ecco come sta Lukaku”

Il Napoli sfida la nuova Roma di Claudio Ranieri al Maradona, un’incognita per il mister azzurro: le parole di Antonio Conte in sala stampa.

Terminata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Napoli scende in campo per la 13a giornata di campionato e affronta la Roma di Claudio Ranieri, il nuovo mister giallorosso arrivato al posto di Juric. Non preoccupano le condizioni di McTominay e Lukaku, che dopo le gare con Scozia e Belgio hanno dovuto superare delle noie fisiche.

A Castel Volturno la conferenza stampa di Antonio Conte che presenta il big match, nonché famoso derby del Sole, in programma domenica 24 novembre alle ore 18:00.

Cosa serve per essere fiero di questa squadra – “Sono passate 12 giornate, ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Stiamo facendo bene noi, ma anche gli altri. C’è un po’ di stupore magari nel vedere alcune squadre lì in cima”.

Su Ranieri – “Mi fa piacere incontrare Claudio Ranieri, c’è grande stima nei suoi confronti. C’è un’amicizia. Sono contento per lui. Pensavo che tornasse in panchina con una Nazionale, ha avuto questa possibilità e sono contento. Sarà una partita tosta sia per noi che per la Roma. Non dimentichiamo che hanno fatto un ottimo mercato. Non sta rendendo secondo i reali valori della rosa, mi auguro che tutto inizi a funzionare dopo la partita contro il Napoli”.

Sulle parole sull’uso del VAR – “Non so se grazie alle mie parole può cambiare qualcosa. Sicuramente oggi abbiamo dei mezzi che ci devono far riflettere. Dopo che Mariani ha preso la decisione, pensavo che ci fosse stato un contatto col VAR, invece è uscito fuori che dalla registrazione “C’è contatto”. Ma il calcio è un gioco di contatto. Bisogna fare in modo che l’arbitro venga aiutato. Il contatto nel calcio c’è sempre, non è il basket o la pallavolo. Mi auguro che le mie parole abbiano fatto riflettere tutti e mi auguro che si utilizzi meglio il VAR. Abbiamo l’opportunità di avere la tecnologia che ci può dare una mano. Se c’è un contatto, uno può anche dire “magari vieni a valutare se confermare o togliere”. Non devi essere chiamato per forza al VAR per modificare la decisione, ma puoi anche confermarla. Mi dispiace anche per Mariani, che aveva condotto bene la gara. Mi rendo conto che ha preso questa decisione, ma nessuno l’ha aiutato. Se avesse visto le immagini e avesse confermato il rigore, l’avrei accettato. Ma non lo sapremo mai. Mariani non va censurato. Mi auguro che a livello costruttivo, non a livello polemico, le mie parole abbiano fatto riflettere per il bene del Napoli, del Milan, dell’Atalanta, della Roma, di tutte le squadre”.

Sul ritorno di Lobotka – “Male male senza Lobotka non è andata. Chiariamo bene i fatti, altrimenti si può pensare che Gilmour abbia fatto male. Lobotka è rientrato dalla Nazionale e dovrò fare le valutazioni”

Sulle condizioni di McTominay e Lukaku – “McTominay e Lukaku stanno bene. Olivera si è allenato ieri ed oggi. Valuteremo ogni cosa. C’è ancora un allenamento per smaltire un po’ di fatica”