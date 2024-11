DIRETTA | Milan-Juventus, Fonseca: “Theo mai come questa settimana. Ecco cosa prenderei da Sinner” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match di San Siro. Ecco le sue parole dal centro sportivo di Carnago

E’ giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà a San Siro, alle ore 18.00, la Juventus di Thiago Motta.

Un match da vincere a tutti i costi per i rossoneri, che non possono permettersi più passi falsi, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Per l’occasione il tecnico portoghese pensa ad un Milan formato Bernabeu.

Assenza Vlahovic – “La Juventus è una squadra che si adatta facilmente. Non sono se giocherà Weah che conosco bene, è veloce e dà profondità . Sarà chiaramente diverso. Magari dobbiamo fare attenzione ai suoi movimenti e non all’appoggio”.

Sinner – “E’ stato un piace sostenere un milaniste come lui. Ha tante cose che vorrei vedere nella mia squadra. La capacità di concentrazione è impressionante, non sbaglia quasi mai. Vorrei vedere questo nella mia squadra”.

Sfida alla Juventus – “Non è decisiva, ma è importante come contro l’Empoli. Serve vincere e conquistarne tante di seguito. Io sono una persona che pensa positivo, non abbiamo paura. Sono le motivazioni che fanno la differenza. E’ facile esserlo contro l’Inter, più difficile con il Cagliari e su questo che stiamo lavorando. La Juve è più forte difensivamente del Real Madrid e non è una critica nei confronti dei Blancos. Mi piace molto la Juve, è diversa da quella dello scorso anno. I giocatori più determinanti sono gli esterni

Morata – Leao – “E’ importante averli in un buon momento. Sono giocatori decisivi che possono fare la differenza. Stanno molto bene e sono motivati. Alvaro più attaccante? Vogliamo essere sempre molto offensivi. Da questo punto di vista non abbiamo problemi. Non dobbiamo però dipendere da un solo giocatore. Ciò che conta è la squadra, se la squadra sta bene, i giocatori fanno meglio”.

Fase difensiva – “E’ questo il nostro problema ed io non scappo da questo. Abbiamo lavorato tutti i giorni sulla fase difensiva, avendo avuto tutti in questi giorni, a parte Pavlovic e Theo che erano in Nazionale. Sono state due settimane di lavoro sulla fase difensiva. A noi spesso manca aggressività nei duelli”.

Attacco – “Jovic non sta bene e Camarda sarà con noi”.

Theo Hernandez – “E’ il più grande terzino del mondo. E’ stato fin qui una questione di adattamento. Sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana mi sembra più motivato e concentrato che mai. Stanco fisicamente e mentalmente? Onestamente non penso sia questo. Non commento le parole di Deschamps”.

Gabbia – “Sta bene, si è allenato in questi giorni ed è pronto per giocare”.

Cambi di formazione? Non mi sto inventando nulla di nuovo

