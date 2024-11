Dalla Roma alla Lazio: accordo chiuso per meno di 9 milioni

Le ultime di calciomercato hanno come protagoniste le due romane. Spunta l’affare per il terzino sinistro, ecco tutti i dettagli

Affare a sorpresa con protagoniste le due romane, Roma e Lazio. Il nome è inaspettato, ma si tratta di un terzino di piede mancino nel cui contratto è presente una clausola risolutiva.

Dal campo al calciomercato, nuovo derby romano. Stavolta per un calciatore brasiliano con passaporto italiano. Parliamo nella fattispecie di Lucas Piton che, secondo l’esperto di trasferimenti Ekrem Konur, è finito nel mirino del club giallorosso e di quello biancoceleste.

Il 24enne laterale di Jundiaí gioca nel Vasco da Gama e piace a tante altre società europee, nonché italiane visto che la fonte turca cita pure la Fiorentina e il Milan. Del resto i rossoneri sono da tempo a caccia di una valida alternativa a Theo Hernandez, con Piton che per età e costi potrebbe fare proprio al caso di Cardinale e soci.

Sbocciato nel Corinthians, Piton ha infatti una valutazione di 9 milioni di euro. Ovvero la cifra fissata come clausola rescissoria, presente nel contratto in scadenza a giugno 2028. Ma per Konur il Vasco potrebbe accettare anche qualcosa in meno, per esempio un’offerta da 7,5 milioni.

Dalla Roma alla Lazio passando per Milan e Fiorentina, Piton ‘occasione’ a basso prezzo

Nell’ultima stagione brasiliana Piton ha disputato 49 partite, realizzando 6 gol e 7 assist. Questi numeri dimostrano quanto sia importante ed efficace per la squadra, quasi un attaccante aggiunto come lo sono Dimarco nell’Inter e il sopracitato Theo Hernandez nel Milan.

Non è molto alto (1,75m), eppure Piton sa farsi valere anche nel gioco aereo. Il suo punto di foza, però, è il piede sinistro, con cui calcia spesso in porta o cross invitanti per i suoi compagni. In definitiva, parliamo di un terzino moderno che in Europa, nella squadra giusta, potrebbe compiere un notevole balzo di qualità. Una stranezza, considerato che nel ruolo non abbia rivali straordinari, il fatto che non abbia disputato nemmeno in minuto con la maglia del Brasile.