Zirkzee torna in Serie A: si sblocca la trattativa per l’attaccante

L’esperienza di Joshua Zirkzee al Manchester United non è decisamente andata secondo le aspettative che si erano create dopo l’anno scorso.

Vuoi anche una squadra che in questa stagione ha scritto pagine negative della storia di questo importante club inglese, l’attaccante olandese non solo è stato rilegato in panchina perché poco adatto allo stile di gioco dell’allenatore, Amorim in questo caso, ma ha anche perso il posto in Nazionale. Insomma, quella che doveva essere l’annata della consacrazione si è trasformata in quella della delusione, con Zirkzee che a questo punto potrebbe spingere per tornare a giocare in Serie A.

Fallimento allo United: Zirkzee torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, destinato a lasciare il Manchester United a un anno dal suo approdo in Inghilterra. L‘avventura in maglia Red Devils per l’olandese è stata un disastro. L’esordio con gol alla prima di campionato aveva illuso tutti, anche perché l’ex Bologna, un po’ come tutta la squadra, ha avuto un rendimento tanto altalenante quanto deludente, che oggi lo vede essere parecchio dietro nelle gerarchie di Ruben Amorim.

Al termine di questa stagione Zirkzee si siederà al tavolo con i suoi agenti e capirà cosa fare, anche se la soluzione è una sola: andare via da Manchester per tornare a giocare in Serie A, campionato nel quale è cresciuto come uomo ma soprattutto come calciatore, diventando uno degli attaccanti più forti di tutta la Lega. Insomma, l’olandese è pronto a compiere un passo indietro nella propria carriera, l’ennesimo, visto che già in altre occasioni l’ha dovuto fare per cercare di trovare la propria realtà, la propria dimensione.

Dopo l’importante investimento fatto in estate, il Manchester United è pronto a cedere Joshua Zirkzee nel prossimo calciomercato estivo, anche perché l’uscita dell’olandese, verosimilmente in direzione Serie A, potrebbe sbloccare un’importante operazione in entrata sulla quale i Red Devils starebbero lavorando sotto traccia da oramai settimane.

Zirkzee sblocca l’affare allo United

Il Manchester United e Joshua Zirkzee sono pronti a separarsi ad appena un anno dal loro incontro. Nessuno dei due è contento di quello che è stato, motivo per il quale la separazione sembrerebbe l’unica soluzione plausibile. I 40 milioni investiti la scorsa estate potrebbero suggerire ai Red Devils di ragionarci un po’ su prima di scaricare l’olandese, ma l’uscita dell’ex Bologna permetterebbe invece al club di Old Trafford di sbloccare un’altra importante operazione in entrata.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del The Mirror, la cessione del Zirkzee di turno garantirebbe al Manchester United un introito tale da finanziare l’operazione con il Wolverhampton per Mateus Cunha. I Wolves chiedono circa 75 milioni di sterline per il brasiliano, quindi l’ex Bologna potrebbe non bastare, ma allo stesso tempo pur di racimolare questo tesoretto i Red Devils potrebbero arrivare a svalutare i propri giocatori, facendosi diventare così delle vere e proprie opportunità.