David libera Zirkzee: Derby d’Italia e ritorno in Serie A

Il Manchester United è a caccia di un nuovo centravanti e potrebbe privarsi dell’ex Bologna in estate

Porte girevoli al Manchester United, che neanche con l’avvento in panchina di Amorim è riuscito a cambiare marcia e scalare la classifica.

Continua la crisi dei ‘Red Devils’ che al momento sono addirittura al 13° posto in Premier League, a dodici punti dall’ultimo posto utile per la qualificazione in Europa. Le ultime finestre di mercato non hanno dato una mano in casa United, anzi hanno fatto più confusione nell’economia di uno spogliatoio bollente e senza leader di peso. Tra questi sta faticando e non poco anche Joshua Zirkzee, alla fine rimasto a Manchester malgrado i rumors su un possibile ritorno in Italia visto il corteggiamento del mentore Thiago Motta, che lo avrebbe portato volentieri alla Juventus.

Il Manchester United prepara l’assalto a David: Juve e Inter tornano su Zirkzee

La ‘Vecchia Signora’ alla fine ha virato sul prestito dal PSG di Kolo Muani, che ha avuto un impatto devastante con la casacca bianconera. Non è da escludere però che la prossima estate la Juve si rifaccia sotto per Zirkzee, se il Manchester United decidesse di mettere in vendita l’ex Bologna.

Anche perché i ‘Red Devils’ hanno messo nel mirino diversi attaccanti per giugno, dove spiccano tra gli altri Osimhen e Jonathan David, profili entrambi seguiti con attenzione dalla dirigenza della Continassa. Il canadese in particolare – come riporta la testata ‘TeamTalk’ – stuzzica e non poco l’interesse dello United visto che si libererà a parametro zero dal Lille. David inoltre è da tempo nei radar dell’Inter per rinforzare la prossima stagione l’attacco di Inzaghi. Se però dovessero spuntarla gli inglesi, le due italiane potrebbero fiondarsi nuovamente su Zirkzee e darsi battaglia nel Derby d’Italia sul mercato per il nazionale olandese.

Per l’ex Bologna è risaputo il debole di Thiago Motta, mentre i nerazzurri avevano sondato la pista la scorsa stagione senza però affondare il colpo. Inter e Juve penserebbero a un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per trovare il semaforo verde dal Manchester United per Zirkzee.