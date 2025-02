Kolo Muani, Osimhen e David: la Juventus è già oltre Vlahovic

Rinnovo sempre più lontano per il numero nove, destinato all’addio a fine campionato. Giuntoli lavora per la riconferma dal PSG della punta francese

Cambiano le gerarchie dell’attacco della Juventus. Randal Kolo Muani si prende subito la scena e rilancia la ‘Vecchia Signora’ dopo le dolorose sconfitte con Napoli e Benfica.

Dopo il brivido iniziale sul suo tesseramento dal Paris Saint-Germain, il nazionale francese ha lasciato subito il segno alla Continassa: l’esordio con gol al ‘Maradona’ contro la capolista di Conte, mentre domenica ha ribaltato l’Empoli togliendo le castagne dal fuoco a Thiago Motta. Una doppietta da bomber di razza, per buona pace di Vlahovic che ha perso il posto da titolare nel reparto offensivo dei bianconeri.

Il serbo ha avuto un moto d’orgoglio firmando la rete del 3-1 e lottando su ogni pallone dopo il suo ingresso in campo a metà ripresa, ma è scivolato dietro al nuovo acquisto nelle gerarchie di Motta. Vlahovic è al momento una riserva di lusso e il suo addio è sempre più probabile al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: addio Vlahovic, conferma Kolo Muani e nuovo bomber

Impatto devastante invece per Kolo Muani con la maglia della Juve: 3 reti in due partite, alla media di un gol ogni 59 minuti. Un valore aggiunto che può essere decisivo per svoltare la stagione, fin qui deludente, della ‘Vecchia Signora’.

Thiago Motta ripone grande fiducia nel bomber francese e lo ha fortemente voluto a Torino: “È un grande giocatore, mi aspettavo che facesse bene ma può fare ancora meglio“, le parole dell’allenatore ex Bologna nella conferenza stampa post Empoli. Kolo Muani è in prestito secco alla Juventus, ma nelle intenzioni di Giuntoli c’è la volontà a fine stagione di trattare con il PSG per la permanenza a Torino dell’attaccante classe ’97. La prossima estate si prevede una vera e propria rivoluzione in attacco e oltre a Milik anche Dusan Vlahovic è destinato all’addio.

Il rinnovo di contratto è sempre più lontano, con la dirigenza bianconera che cercherà di piazzare il serbo ex Fiorentina al miglior offerente. Insieme all’eventuale conferma di Kolo Muani, Giuntoli pianifica l’arrivo di un nuovo centravanti e in cima alla lista dei desideri del capo dell’area tecnica restano Jonathan David e Osimhen.