Questo Kolo Muani non basta a Thiago Motta: “Può fare ancora meglio”. La frase su Vlahovic

Poker della Juventus nel lunch match di campionato: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il successo contro l’Empoli

La Juventus torna alla vittoria dopo le due batoste contro Napoli e Benfica. I bianconeri vedono però i fantasmi anche contro l’Empoli e nella ripresa è lo scatenato Kolo Muani a togliere le castagne dal fuoco a Thiago Motta.

L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ tira un sospiro di sollievo in conferenza stampa al termine del match dell’Allianz Stadium: “É stata una bella vittoria, meritata da parte nostra. I ragazzi hanno avuto grande coraggio e anche oggi hanno combattuto. Ci hanno messo come sempre tanto cuore – esordisce l’allenatore ex Bologna – All’inizio c’era un po’ di nervosismo e anche per questo devo sottolineare il grande carattere che ha avuto la squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono orgoglioso di loro. Se ho avuto paura dopo il gol dell’Empoli? No e non voglio che le cose vadano male. Però può succedere che le cose vadano male, ma insieme a tutta la squadra siamo pronti ad affrontare le difficoltà”.

Juventus-Empoli, Thiago Motta in conferenza: “Mi piace vedere Vlahovic con questa voglia”

La nota lieta è anche il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, subentrato nel secondo tempo all’imprendibile Yildiz: “Ha fatto bene a tirare perché ha fatto gol (ride, ndr). Mi piace vederlo così, con questa voglia di dimostrare ed essere utile ai compagni in tutte le fasi di gioco”.

Thiago Motta risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it su Kolo Muani, che ha avuto un impatto devastante alla Juventus (3 reti in due partite): “Mi aspetto ancora di più perché è un grande giocatore. È arrivato in una squadra di grandi giocatori e ci sta sta aiutando nel nostro percorso”.

L’allenatore della Juve ha parole al miele anche per McKennie: “Su Weston non sono d’accordo, anche oggi ha fatto una grande gara. È un giocatore molto intelligente e disponibile, che sa fare tante cose in campo. È molto importante anche nello spogliatoio e si mette a disposizione dei compagni. È un grande lavoratore e meritava la fascia da capitano con il Benfica. Però tutti hanno fatto molto bene oggi, anche Veiga che si è calato subito molto bene nella sua nuova realtà e dentro una grande squadra come la Juventus”, conclude Thiago Motta.