PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-EMPOLI 4-1: Kolo Muani devastante, McKennie svagato

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 23° giornata del campionato di Serie A. L’attaccante francese trascina i bianconeri con una doppietta

La Juventus torna alla vittoria dopo le sconfitte con Napoli e Benfica, anche se il pomeriggio non era iniziato nel migliore dei modi all’Allianz Stadium dopo il vantaggio dell’ex De Sciglio.

JUVENTUS

Kolo Muani trasforma i fischi in applausi e dà una boccata d’ossigeno a Thiago Motta: la doppietta del francese ribalta i toscani, mentre nel finale arriva il poker bianconero con le zampate dei neo entrati Vlahovic e Conceicao. Il serbo prima non esulta, poi va a raccogliere l’abbraccio dei tifosi della ‘Vecchia Signora’. McKennie confuso nell’undici bianconero, nell’Empoli male l’uomo-mercato Goglichidze e Maleh (espulso per doppio giallo).

Di Gregorio 6

Weah 6,5

Gatti 6

Veiga 5,5

Savona 5,5

Locatelli 6,5

McKennie 5 (85′ Thuram 6)

Yildiz 7,5 (65′ Vlahovic 6,5)

Koopmeiners 6

Nico Gonzalez 6,5 (85′ Conceicao 6,5)

Kolo Muani 8

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: Kolo Muani 8 – Impatto devastante con la maglia bianconera: tre reti nelle prime due apparizioni. Toglie le castagne dal fuoco alla Juve: Thiago Motta e i tifosi dell’Allianz Stadium ringraziano.

FLOP Juventus: McKennie 5 – Cambia di nuovo ruolo, stavolta Motta lo piazza in mediana al fianco di Locatelli. Confuso e svagato, toglie la gioia del gol a Koopmeiners nel primo tempo.

EMPOLI

Vasquez 5,5

Marianucci 5 (91′ Tosto SV)

Ismajli 6,5 (59′ Goglichidze 4,5)

De Sciglio 6,5

Gyasi 5

Henderson 5,5 (91′ Bacci SV)

Anjorin 6 (49′ Zurkowski 6,5)

Cacace 5,5

Esposito 5,5 (91′ Konate SV)

Maleh 4,5

Colombo 5,5

Allenatore: D’Aversa 5

TOP Empoli: De Sciglio 6,5 – L’ex che non ti aspetti gela all’inizio l’Allianz Stadium, incassando gli applausi del pubblico per la mancata esultanza. Prova di sostanza, anche se nella ripresa balla anche lui davanti a Vasquez.

FLOP Empoli: Goglichidze 4,5 – L’Empoli si sfalda dopo l’uscita di scena del muro Ismajli. Il georgiano, uomo mercato nell’ultimo periodo, è troppo molle su Kolo Muani e apre la strada alla rimonta della Juve.

Serie A, il tabellino di Juventus-Empoli: Vlahovic torna al gol, l’ex De Sciglio spaventa lo ‘Stadium’

JUVENTUS-EMPOLI 4-1

4′ De Sciglio (E); 62′ e 64′ Kolo Muani; 90′ Vlahovic; 93′ Conceicao

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, McKennie (85′ Thuram); Yildiz (65′ Vlahovic), Koopmeiners, Nico Gonzalez (85′ Conceicao); Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (91′ Tosto), Ismajli (59′ Goglichidze), De Sciglio; Gyasi, Henderson (91′ Bacci), Anjorin (49′ Zurkowski), Cacace; Esposito (91′ Konate), Maleh; Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Sambia, Bembnista, Pereira, Fazzini. Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Zufferli (sez. Udine)

VAR: Camplone

Ammoniti: Gyasi (E), Maleh (E)

Espulsi: Maleh (E)

Note: recupero 1′ 4′; spettatori 40.160