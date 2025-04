Inter-Roma, decisione presa: data e orario, il nuovo calendario

Scelte fatte sui rinvii delle gare di sabato: ecco quando si giocherà la sfida di San Siro valevole per la 34esima giornata di Serie A

Dopo una giornata di polemiche, la Lega Serie A ha sciolto le riserve sulle nuove date delle tre gare della 34esima giornata che avrebbero dovuto disputarsi sabato, stesso giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco a Roma.

Confermato il rinvio di Lazio-Parma e Como-Genoa, mentre la partita Inter-Roma sarà l’unica a disputarsi sabato con inizio alle 20.45. Questa la deroga concessa dalla Lega ai nerazzurri che hanno spinto molto per evitare di posticipare a domenica l’incontro, in previsione della sfida Champions in programma mercoledì sera a Barcellona. Giocare un giorno dopo avrebbe privato gli uomini di Inzaghi di un giorno di riposo e li avrebbero messi in situazione di svantaggio rispetto ai blaugrana che giocheranno invece sabato sera. Da qui il pressing per giocare sabato sera e la decisione della Lega Serie A di avallare la richiesta interista.

Serie A, cambia il calendario della 34esima giornata

Così il nuovo programma della 34esima giornata di Serie A si articolerà da venerdì a lunedì, come di consueto, ma prevederà soltanto una partita di sabato: quella tra Inter e Roma che è stata posticipata soltanto di qualche ore.

Ecco il programma completo:

ATALANTA-VENEZIA venerdì ore 20.45

INTER-ROMA sabato ore 20.45

COMO-GENOA domenica ore

VENEZIA-MILAN domenica ore 12.30

FIORENTINA-EMPOLI domenica ore 15

JUVENTUS-MONZA domenica ore 18

NAPOLI-TORINO domenica ore 20.45

UDINESE-BOLOGNA lunedì ore 18.30

VERONA-CAGLIARI lunedì ore 20.45

LAZIO-PARMA lunedì ore