Colpo a centrocampo per il Milan: Fonseca svela l’indizio sul prescelto

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri in vista della sessione invernale di gennaio: ecco la situazione, c’è una possibilitÃ

Non c’è due senza tre. Dopo Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, sono arrivate le parole di Paulo Fonseca sul calciomercato. Parole, con cui si lascia intendere, ancora una volta, che a gennaio sarà difficile mettere le mani su un nuovo rinforzo.

Ma dalle dichiarazioni del tecnico portoghese, appare allo stesso tempo, evidente che un colpo a centrocampo sia più che necessario. Youssouf Fofana, d’altronde, non ha sostituti in rosa e una squadra che ha voglia di vincere i titoli non può accontentarsi: “In questo momento sia Loftus-Cheek che Musah possono giocare in questa posizione, anche se sono adattati”. Ha affermato Fonseca. Non sarebbe adattato, invece, Bennacer: “E’ la soluzione che abbiamo in casa. Rientro a marzo? Non penso così tardi”. Ha inoltre aggiunto il mister.

Il Milan, dunque, spera di recuperare l’algerino per avere un’arma in più in mediana. Ma l’ex Empoli è lo stesso calciatore, che in estate il Diavolo era pronto a cedere, anche con la formula del prestito. A gennaio tale soluzione è difficilmente percorribile visto l’infortunio, ma un affare a centrocampo non può essere totalmente escluso.

Milan, caccia all’occasione giusta: Belahyane nel mirino

Servirà chiaramente un’occasione, che non crei problemi con le liste e che non costi molto. Anche in questo caso è stato Fonseca ad indicare la via: “Il mercato di gennaio non è facile, perché un giocatore che arriva è poi difficile farlo ambientare subito”.

Meglio dunque se il Milan peschi dalla Serie A, meglio se un under 22, come Belahyane, che rappresenta anche un colpo in prospettiva. Il marocchino può quindi essere il nome giusto per l’immediato, oltre che per il futuro. Il giocatore del Verona, però, piace tanto anche a Inter, Marsiglia, Chelsea e Manchester City, ma anche per questo potrebbe essere un buon motivo anticipare l’affare a gennaio. Difficile, invece, pensare fin da subito a Samuele Ricci, con il Torino che chiede tanto, più di 30 milioni di euro, anche se è evidentemente il preferito di tutti, anche di Fonseca. Interessano poi e non vanno scartati anche Frendrup del Genoa, che costa molto meno, e Bondo del Monza.