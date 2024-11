All’Inter dalla prossima stagione: l’annuncio UFFICIALE del tecnico

In nerazzurro potrebbe arrivare un grande talento: “Parliamo di un giovane straordinario con tanto margine di miglioramento”

Domani l’Inter affronterà il Verona nell’anticipo della tredicesima giornata. L’obiettivo della squadra di Inzaghi non potrà che essere uno solo: la vittoria, con cui si prenderebbe – almeno fino a domenica pomeriggio – la vetta della classifica mettendo pressione al Napoli di Conte, impegnato in casa contro la Roma di Ranieri, ma anche a Milan e Juventus avversarie al ‘Meazza’ subito dopo il fischio finale della gara del ‘Bentegodi’

A Verona osservato speciale sarà Reda Belahyane, nuova ‘scoperta’ del Ds scaligero Sogliano. Il play franco-marocchino è una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno, un calciatore di qualità e grandi prospettive su cui ha messo gli occhi proprio la dirigenza interista.

Per Belahyane si parla di possibile approdo alla corte di Inzaghi nella prossima estate, in caso di bocciatura e cessione di Asllani. Il ventenne preso dal Nizza è visto, infatti, come potenziale nuovo vice di Calhanoglu, con possibilità di diventarne l’erede una volta che si chiuderà il ciclo del turco in nerazzurro.

Oggi, nella conferenza stampa di vigilia, l’allenatore del Verona Paolo Zanetti si è un po’ tradito confermando, per poi compiere una mezza retromarcia, il trasferimento all’Inter di Belahyane al termine della stagione.

“È stato con la sua Nazionale, ma non ha giocato quindi è fresco e sarà della partita. Parliamo di un giovane straordinario con tanto margine di miglioramento – ha sottolineato Zanetti – Credo che domani possa tranquillamente confrontarsi con giocatori che un giorno saranno suoi compagni. Non dico l’Inter nello specifico, ma parlo del livello che si merita e può raggiungere”.

Belahyane la prossima plusvalenza del Verona: l’Inter non è l’unico club interessato

Belahyane è un regista moderno diverso da Calhanoglu, perlomeno dal punto di vista della struttura fisica. Le doti tecniche del classe 2004 di origini marocchine sono, tuttavia, molto evidenti. Con lui, il Verona ha compiuto un vero e proprio salto di qualità in mezzo al campo.

Finora ha collezionato 11 presenze, un totale di 895′, realizzando 2 assist. È cresciuto nel Nizza fino al passaggio in Serie A, al Verona, avvenuto la scorsa estate per appena 500mila euro. Il club veneto di Setti, stando ad alcune indiscrezioni in procinto di vendere a un fondo statunitense, pregusta l’ennesima plusvalenza. Sul ragazzo ci sono pure le altre big italiane oltre che squadre straniere.