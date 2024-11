Sacrificio Juve: una cessione eccellente per i colpi di gennaio | VIDEO CM.IT

Possibile sacrificio a gennaio per finanziare il calciomercato invernale della Juventus. Tutti i dettagli a TiAmoCalciomercato.it, sul canale Youtube di Calciomercato.it

Nuovo appuntamento di TiAmoCalciomercato.it dedicato alla Juventus ed alle possibili mosse del club bianconero in vista del mercato invernale. Focus sul canale Youtube di Calciomercato.it con i nostri Maurizio Russo e Carlo Roscito.

Dopo le grandi spese della scorsa estate, in casa Juve l’imperativo è quello di fare un mercato a saldo positivo a gennaio. Un’impresa non facile per Giuntoli, chiamato a rimpiazzare Bremer e Cabal – la cui stagione è già finita causa infortuni – in difesa, oltre che a trovare un vice Vlahovic in attacco se Milik non darà garanzie fisiche.

Il rischio è quello di dover sacrificare un big come Nicolò Fagioli per finanziare i nuovi acquisti: il mediano cresciuto nelle giovanili ha una valutazione di almeno 35-40 milioni di euro e piace al Paris Saint-Germain e in Premier League.

Calciomercato Juve, Fagioli può finanziare i colpi di gennaio: cifre e dettagli

Con i soldi della cessione del centrocampista la Juventus potrebbe prendere un difensore centrale tra i vari Kiwior, Dragusin, Badiashile, Ismajli ed Andersen, un terzino sinistro come Chilwell o Tagliafico e non solo.

Occhi puntati anche su una punta del calibro di Zirkzee (in prestito), Schick o Lucca. Assalti possibili però solo attraverso l’eventuale sacrificio di Nicolò Fagioli. Si profilano mesi piuttosto caldi in casa bianconera anche sul fronte mercato. Anche il futuro di Fagioli è ora in bilico.