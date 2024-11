Rivelazione in Liga: l’Inter e Marotta anticipano tutti, che colpaccio

Sviluppi inattesi di calciomercato per l’Inter, le mosse nerazzurre per un calciatore che in Spagna sta stupendo tutti

Diverse squadre, in Serie A e non solo, stanno preparando una campagna acquisti di un certo impatto in vista della finestra di trasferimenti di gennaio. Tra queste, almeno stando alle dichiarazioni rese pubblicamente, non dovrebbe però esserci l’Inter.

Qualche giorno fa, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha dichiarato che la squadra non sembrerebbe aver bisogno di ritocchi di metà stagione, essendo abbastanza completa. Potrebbe, tuttavia, essersi trattato di pretattica da parte del numero uno interista, per non svelare le proprie strategie. Bisognerà in ogni caso attendere l’emergere di eventuali necessità da parte dei campioni d’Italia per capire se ci sarà effettivamente qualche mossa a gennaio.

Quello che è certo è che il nuovo ciclo varato da Oaktree chiede spese oculate e scegliendo con cura i profili da acquistare. Dando la preferenza, laddove possibile, a calciatori giovani e di prospettiva. E proprio in tal senso, l’Inter sembrerebbe aver messo nel mirino, più per il prossimo anno che per metà campionato, uno dei nuovi talenti sbarcati nel calcio europeo.

Inter, la nuova freccia sulla fascia si chiama Aramburu: assalto alla Real Sociedad

La Real Sociedad ha scovato in Venezuela Jon Aramburu, laterale destro che si è fatto notare, non a caso, l’estate scorsa in Copa America. Dopo un anno di apprendistato nelle proprie giovanili, i baschi hanno portato il classe 2002 in prima squadra quest’anno. E i riscontri stanno confermando le positive impressioni.

Aramburu si è preso d’autorità una maglia da titolare e sta riservando ottime prestazioni. L’Inter lo ha notato e secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, starebbe già cercando di attivare i contatti per arrivare a lui. L’intenzione dei nerazzurri è quella di giocare d’anticipo su tutti gli altri grandi club internazionali, prima che il nome del giocatore diventi di dominio pubblico e che si scateni l’asta, cercando di contenere il più possibile le richieste da parte della Real Sociedad. La valutazione è comunque già stimabile intorno ai 10 milioni di euro.