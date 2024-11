Marotta lo fa ancora: colpo a zero dalla rivale

Il presidente dell’Inter può prendere un calciatore gratis dalla formazione di Serie A: l’idea sorprende tutti

È il marchio di fabbrica di Marotta e dell’ultimo mercato dell’Inter. I parametri zero restano particolarmente ambiti dai nerazzurri, ma più in generale da tutti i club.

Occasioni la prossima estate non ne mancheranno e, nonostante Oaktree preferisca puntare su calciatori più giovane, la società campione d’Italia potrebbe piazzare un altro colpo gratis. L’idea è di quelle che lasciano spiazzati perché riguardano un ruolo in cui la formazione di Inzaghi è coperta e dove c’è stato l’investimento più importante della passata stagione: il portiere.

Con Sommer legato da un contratto fino al 2026, a Milano è arrivato anche Josep Martinez, l’acquisto più costoso dell’estate interista. Il 26enne, acquistato per 15 milioni di euro bonus compresi, non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra, chiuso dal più esperto compagno di squadra che non sembra intenzionato ad abdicare facilmente.

In questo contesto si inserisce la notizia proveniente da ‘Kiss Kiss Napoli’: Marotta starebbe seguendo da molto vicino la vicenda relativa al rinnovo di contratto di Alex Meret e sarebbe pronto a prendere gratis il portiere del Napoli qualora non arrivasse l’accordo con la società partenopea per il prolungamento dell’intesa in scadenza a giugno prossimo.

Inter, idea Meret: il punto sul rinnovo con il Napoli

Non è certo la prima volta che il nome di Meret viene accostato alla società nerazzurra, ma al momento si tratta di una voce e niente più. La trattativa per il rinnovo con il Napoli non è arrivata ancora ad un punto di svolta, ma non c’è stata neanche la rottura e le parti sembrano intenzionate ad andare ancora avanti insieme.

In aggiunta, come già detto, il portiere è un ruolo all’Inter – almeno per il momento – molto coperto con la presenza di Sommer e Martinez. Difficile immaginare un nuovo arrivo con la contemporanea conferma dei due estremi difensori attualmente nella rosa di Inzaghi. Il calciomercato però ha sempre regalato sorprese e Meret all’Inter potrebbe essere una di queste, considerato la capacità di Marotta di approfittare delle occasioni a zero.