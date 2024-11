L’Inter tira un sospiro di sollievo: l’esito degli esami di Calhanoglu

Il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per conoscere l’entità del guaio muscolare subito in Nazionale

Calhanoglu ha svolto stamane esami strumentali all’Humanitas di Rozzano per conoscere la reale entità dell’infortunio rimediato con la sua Nazionale. Il turco aveva parlato di ricaduta rispetto al guaio muscolare agli adduttori della coscia sinistra subito nel corso di Roma-Inter.

Inzaghi e l’Inter, come lo stesso centrocampista possono tirare un sospiro di sollievo. Gli accertamenti, infatti, hanno escluso la presenza di lesioni: per l’ex Milan lieve risentimento all’adduttore della coscia sinistra.

Oggi il play svolgerà una seduta personalizzata, mentre nella rifinitura di domani si capirà meglio se potrà essere convocato o meno per la gara col Verona di sabato alle ore 15. È probabile, però, che Inzaghi lo lasci fuori a scopo precauzionale, in vista anche delle prossime due delicate partite: in Champions contro il Lipsia e con la Fiorentina al ‘Franchi’ in campionato domenica 1° dicembre.

Verona-Inter, Asllani favorito per sostituire Calhanoglu

Asllani è il favorito a sostituire Calhanoglu al ‘Bentegodi’, nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Al momento sia Barella che Zielinski rappresentano delle alternative all’italo-albanese, con entrambi che potrebbero piazzarsi in cabina di regia nel corso della gara.