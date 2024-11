Guardiola ha firmato, annuncio UFFICIALE: tutti i dettagli

Il tecnico spagnolo ha prolungato il suo contratto con il Manchester City: il comunicato toglie qualsiasi dubbio

Pep Guardiola e il Manchester City ancora insieme. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivato anche l’annuncio ufficiale.

L’allenatore spagnolo non lascia, anzi raddoppia: rinnovo di due anni con la scadenza del contratto portata al 30 giugno 2027. “Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto biennale con il Manchester City” si legge sul comunicato diramato dalla società inglese. Un rinnovo arrivato dopo settimane di indiscrezioni su una possibile separazione al termine di questa stagione, voci amplificate dal periodo negativo vissuto da Haaland e compagni nelle ultime partite.

Ora però tutto è stato messo a tacere con i Citizens che hanno deciso di dare nuova linfa all’era Guardiola con il rinnovo di due anni. Si arriverà così ad oltre dieci anni insieme, una decade di trionfi andando a guardare il palmares: sei Premier League vinte, una Champions League, 18 trofei complessivi.

Un ruolino di marcia impressionante, arricchito anche da qualche record sparso qua e là: unica squadra inglese ad aver vinto tutti i quattro trofei nazionali nello stesso anno, prima squadra ad aver vinto quattro campionati di fila, prima ad aver superato quota 100 punti stagionali.

Manchester City, rinnovo Guardiola: “Ecco il mio obiettivo”

Il tecnico ha commentato così il rinnovo: “Il Manchester City significa tanto per me. Questa è la mia nona stagione qui; abbiamo vissuto insieme tanti momenti straordinari. Ho un sentimento davvero speciale per questo club”.

Una premessa che fa strada ad altre considerazioni da parte di Guardiola: “Per questo sono così felice di rimanere per altri due anni. Grazie a tutti per continuare a fidarsi di me e a sostenermi”. Il tecnico ringrazia quindi proprietario, presidente, dirigenti, calciatori e tifosi, poi aggiunge: “È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. L’ho detto molte volte, ma ho tutto ciò che un allenatore potrebbe desiderare”. Quindi svela quale sarà l’obiettivo per questi altri due anni e mezzo al City: “Spero di aggiungere altri trofei a quelli già vinti: sarà il mio obiettivo”.