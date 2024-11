Grana Juventus prima del Milan: il big ha chiesto la cessione a gennaio

La Juve prepara la super sfida di sabato a San Siro contro i rossoneri: oltre all’emergenza infortuni, si fa largo una clamorosa ipotesi per il mercato invernale

Juventus in emergenza in vista del big match di sabato pomeriggio contro il Milan alla ripresa del campionato. Dopo l’ultimo ko di Dusan Vlahovic, saranno infatti sette le assenze certe al Meazza per Thiago Motta.

L’allenatore bianconero dovrà inventarsi una nuova Juve nel reparto offensivo, considerando che il centravanti serbo è sempre sceso in campo dal primo minuto nelle 16 partite stagionali disputate tra Serie A e Champions League. Motta nell’ultimo allenamento ha provato con maggiore convinzione Weah da falso nueve, mentre le altre ipotesi per sostituire il numero nove al centro dell’attacco portano a Yildiz, Mbangula e Koopmeiners.

Coperta corta in attacco ma evidentemente anche in difesa per la Juventus, senza dimenticare inoltre l’assenza a centrocampo di Douglas Luiz. Come per Nico Gonzalez, continua a slittare il rientro del brasiliano che per un fastidio muscolare alla coscia si era fermato un mese fa nel riscaldamento contro lo Stoccarda. L’ex Aston Villa non è ancora al meglio e oltre alla gara con il Milan potrebbe saltare anche la trasferta di Champions della prossima settimana a Birmingham proprio contro la sua ex squadra.

Calciomercato Juve, flop Douglas Luiz: il brasiliano ha chiesto la cessione

Douglas Luiz rappresenta finora la maggiore delusione in casa Juventus, dopo l’arrivo in pompa magna l’ultima estate alla Continassa per una cifra complessiva da 51,5 milioni di euro.

Il nazionale verdeoro ha giocato soltanto due partite da titolare (Empoli e Lazio), collezionando appena 312 minuti complessivi in stagione. Il classe ’98 fatica ad inserirsi negli schemi e nella filosofia di gioco di Thiago Motta, rendendosi protagonista in negativo anche dei rigori provocati contro Lipsia e Cagliari, quest’ultimo costato due punti preziosi in campionato alla Juve. Inoltre, Douglas Luiz non si sarebbe ambientato nel migliore dei modi a Torino nonostante la presenza della fidanzata Alisha Lehmann (giocatrice della Juventus Women) e avrebbe chiesto la cessione già a gennaio come rivelato da ‘Telelombardia’.

Il brasiliano vorrebbe cambiare quindi subito aria, considerando le difficoltà riscontrate nella sua avventura sotto la Mole. Il 26enne centrocampista lo scorso giugno ha firmato un contratto importante con la ‘Vecchia Signora’ per i prossimi cinque anni (2029), con un ingaggio che nelle casse del club bianconero pesa per oltre 9 milioni di euro lordi a stagione.