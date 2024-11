“Balotelli-Vieira? Non conviene a nessuno”: cosa succede al Genoa | VIDEO CM.IT

I rapporti tra Mario Balotelli e il nuovo allenatore, ma anche altri aspetti, al centro del dibattito sul mondo rossoblù: situazione tutta da interpretare

Protagonista di un nuovo esonero in Serie A è stato, abbastanza a sorpresa, Alberto Gilardino al Genoa. Al suo posto Patrick Vieira, decisione che ha causato un bel po’ di dibattito, anche per via dell’arrivo, solo poche settimane fa, in Liguria, di Mario Balotelli, con cui tempo fa aveva avuto degli scontri.

Un momento, quello della compagine rossoblù, a dir poco delicato, di cui su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo parlato con il giornalista Francesco Patrone di ‘pianetagenoa1893.net’. Sulla situazione Balotelli, in particolare, Patrone si è espresso in questo modo: “Cosa succederà tra Vieira e Balotelli? Da quello che si è visto, i due hanno parlato tranquillamente. Per loro, potrebbe essere l’occasione per un rilancio. Balotelli potrebbe mostrare finalmente quella maturità che ci si attendeva da lui. Vieira è di fronte alla prima esperienza in un campionato importante come il nostro, penso sia motivato a mostrare di essere un bravo allenatore. Degli screzi non convengono a nessuno dei due. Ma quelli che avevano avuto al Nizza erano stati di natura tecnica e non extra campo, cose che ci possono anche stare”.

Genoa, Patrone spiega l’esonero di Gilardino: “Forse c’entra la cessione della società”

Abbiamo parlato anche dell’esonero di Gilardino, come detto piuttosto sorprendente, e dei motivi che potrebbero aver portato a questa decisione. Patrone ha chiarito che per il momento ci sono soltanto ipotesi, ma ha tratteggiato scenari che potrebbero riguardare il destino del club ad ampio raggio.

“Il motivo dell’esonero di Gilardino ce lo stiamo chiedendo un po’ tutti, visto lo stato delle cose – ha dichiarato – La risposta più sensata, in assenza di alcunché di ufficiale, nel campo delle ipotesi potrebbe essere che qualcosa stia bollendo in pentola e mi riferisco alla possibile cessione della società. Ricordiamo che il club era in mano a 777partners, ma nell’ultimo periodo ci sono stati dei problemi finanziari, così che la gestione è passata ad A-Cap, uno dei maggiori creditori. Al tempo stesso però è stato dato incarico a una banca d’affari di trovare acquirenti, per un valore tra i 150 e i 170 milioni di euro, visto che oltre al valore in sé della squadra la 777partners aveva avviato diversi investimenti in termini di infrastrutture e non solo. E’ una situazione paragonabile a quella dell’Inter nel momento dell’addio di Zhang, anche se lì parliamo di altri numeri. Dunque, tornando all’esonero di Gilardino, potrebbero esserci già contatti con una nuova società, si parla molto ad esempio di Todd Boehly. E questo potrebbe spiegare l’arrivo di Vieira, che ha allenato lo Strasburgo, club di proprietà di Boehly. Rimaniamo comunque, come detto, nel campo delle ipotesi”.