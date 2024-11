Zirkzee via dopo sei mesi: Amorim ha già scelto il suo titolare

Il nuovo tecnico pronto a ribaltare le gerarchie in casa Manchester United. Novità anche sul futuro dell’ex Bologna nuovamente accostato alla Serie A

È iniziata l’era Amorim al Manchester United. Il ribaltone deciso dai ‘Red Devils’ ha portato l’ex Sporting subito alla guida della squadra inglese.

“Quando vieni qui, è così diverso. Vedi i trofei, capisci la storia e l’importanza del club: quando i giocatori vengono qui, dovrebbero fare questa esperienza, penso sia molto importante”. L’allenatore si è presentato ai tifosi e promette: “Vogliamo fare qualcosa di speciale in questo club. Se devo dire la cosa che conta di più, è il carattere. Il modo in cui combattiamo, il modo in cui giochiamo, dobbiamo avere un’identità forte”. Ora potrebbe cambiare anche il futuro di Joshua Zirkzee, l’ex Bologna che sta faticando e non poco nei suoi primi mesi in Premier League. Per l’olandese si parla già di un possibile ritorno immediato in Serie A. La sua situazione potrebbe essere confermata con l’arrivo di Amorim.

Calciomercato, Zirkzee fuori dai piani di Amorim: si avvicina il ritorno in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘talksport.com’, la situazione con Amorim non cambierà: Zirkzee è già in bilico al Manchester United ed in casa Red Devils stanno aumentando i dubbi riguardo al suo possibile ambientamento in Premier League.

L’ex Bologna non sembra adatto ai ritmi ed all’intensità del campionato inglese e potrebbe fare subito ritorno in Italia. Amorim, infatti, sembra intenzionato a puntare tutto sull’ex Atalanta Hojlund. Il ‘nuovo Gyokeres‘ di Amorim potrebbe così diventare l’attaccante danese, con il contestuale addio di Zirkzee. Le big di Serie A sono già in agguato.