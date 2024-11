Tifosi contro la società: esonero per il nuovo allenatore dopo nemmeno 24 ore

Esonero clamoroso a meno di un giorno dalla nomina, una giornata pazzesca tra le proteste dei tifosi e il dietrofront del club

Gli avvicendamenti in panchina fanno parte del gioco del calcio, la giostra degli esoneri è spesso spietata e gira velocissima. Negli ultimi giorni, più che mai, ne abbiamo avuto la dimostrazione in Serie A, ma non solo, con tanti cambi di allenatore che hanno fatto discutere e non poco.

La pausa era iniziata già con gli addii di Ivan Juric alla Roma e di Gotti al Lecce. Al loro posto, tra i giallorossi capitolini Claudio Ranieri e tra i salentini Marco Giampaolo. E’ arrivato quindi, piuttosto a sorpresa, un altro addio, quello di Alberto Gilardino, che ha generato decisamente più polemiche. I tifosi del Genoa hanno aspramente criticato la società, dopo la cacciata del tecnico della promozione dalla B nel 2023 e dopo l’arrivo di Patrick Vieira. Ma quanto accaduto in Liguria non è nulla rispetto alla situazione paradossale che è stata vissuta nel giro di poche ore a Piacenza.

Piacenza, doppio esonero e tre allenatori in rapida successione: il motivo della protesta

Il club emiliano, con un passato in Serie A tra gli anni Novanta e i primi Duemila, sta vivendo una fase della sua storia decisamente poco felice, confinato in Serie D. Dove oltretutto in questa stagione non sta ottenendo risultati all’altezza (11esimo posto a quota 14 punti nel girone D). E ora anche il caos derivato da un doppio esonero.

La dirigenza ha deciso per l’esonero di Carmine Parlato, per via dell’andamento deludente. A quel punto, era stato chiamato Simone Bentivoglio, che però è stato immediatamente ostracizzato dalla tifoseria, per via della squalifica per il calcioscommesse in cui incorse nel 2012 dopo la denuncia dell’ex piacentino Gervasoni, poi radiato. Le proteste dei supporters, piuttosto rumorose al centro sportivo, sono state accolte dal Piacenza, che ha subito disposto la risoluzione dell’accordo con Bentivoglio, chiamando al proprio capezzale Stefano Rossini.