“Game over”: club nel caos dopo l’esonero, scoppia la contestazione

I tifosi esplodono dopo il ribaltone improvviso della società. Striscioni e contestazioni, tutti gli aggiornamenti

È ufficiale il ribaltone in panchina. Come un fulmine a ciel sereno, il club ha annunciato l’esonero e già comunicato il nuovo allenatore per la ripresa del campionato.

Il Genoa ha esonerato Gilardino, reduce da 4 punti nelle ultime due partite, per affidarsi a Patrick Vieira. Proprio quando sembrava iniziata la lenta risalita in classifica dei rossoblù, la società ha deciso di sollevare l’ex attaccante dal proprio incarico.

Il club ligure ha già annunciato l’arrivo di Vieira: “Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo. Benvenuto mister!”. A Genova scoppia la contestazione dei tifosi rossoblù.

Genoa, tifosi in rivolta dopo l’esonero di Gilardino: striscioni e contestazione

Dopo l’annuncio dell’esonero di Gilardino, il tecnico che ha riportato il Genoa in Serie A, i sostenitori rossoblù hanno appeso striscioni contro la proprietà 777 Partners ed in particolare contro l’amministratore delegato Blazquez

Nella serata di ieri, davanti alla sede della Regione Liguria in Piazza de Ferrari, è stato esposto uno striscione con scritto “Blazquez Game Over“. A Pegli, invece, sono apparse diverse scritte contro l’operato della società, da un grosso “Vergogna” a “777 Partners come Preziosi”. O ancora “777 Out” e “Bla Bla Bazquez“. Toccherà ora a Vieira e a Balotelli e compagni riunire ambiente e società.