Tesoretto Juventus, esulta Thiago Motta: arriva l’annuncio ufficiale

La Juve a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio: arriva l’assist per il Dt bianconero Giuntoli

La Juventus sarà una delle protagoniste anche nel mercato di gennaio, considerando i gravi infortuni in difesa di Bremer e Cabal che hanno terminato anzitempo la stagione.

Serve almeno un difensore ai bianconeri nella finestra invernale, anche se dopo il recente stop del colombiano ex Verona i colpi di Cristiano Giuntoli potrebbero essere anche due nel settore arretrato di Thiago Motta. L’ex Inter Skriniar e il primo nome sulla lista, mentre nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Antonio Silva del Benfica. Rinforzi necessari vista l’emergenza, anche se il Direttore tecnico bianconero sta studiando inoltre un innesto in attacco vista la coperta corta anche nel reparto avanzato.

Calciomercato Juve, Nicolussi Caviglia ufficializza il riscatto del Venezia: Giuntoli incassa 5 milioni

Milik è fermo da giugno e rientrerà non prima di fine dicembre, mentre Nico Gonzalez è ancora ai box dopo l’infortunio muscolare rimediato a Lipsia a inizio ottobre. Dietro Vlahovic quindi c’è il vuoto e a gennaio potrebbe arrivare un nuovo attaccante per dare maggiori soluzioni in avanti a Thiago Motta.

L’ultimo nome per l’attacco porta a Schick, che sta trovando poco spazio al momento nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Oltre all’ex Roma restano sul taccuino di Giuntoli anche Kalimuendo, Lucca e Bonny per la finestra di gennaio, cercando delle formule creative in prestito con diritto o obbligo di riscatto per non appesantire troppo il bilancio. Sarà determinante allo stesso tempo acquisire un tesoretto da alcune cessioni, con la Juventus che oltre a Arthur potrebbe sacrificare anche il baby Mbangula se arrivasse un’offerta oltre i 10 milioni di euro.

Certamente a febbraio, al primo punto conquistato dal Venezia, sarà ufficiale la cessione per quasi 5 milioni di euro di Hans Nicolussi Caviglia. “Riscatto a gennaio? Già ad agosto ero conscio di questa scelta, era ciò che cercavo. Sono felice di essere al Venezia“, ha rivelato – dandone praticamente l’ufficialità – il giovane centrocampista sbarcato la scorsa estate in Laguna. Un prezioso gruzzoletto per Giuntoli e che la Juve potrebbe sfruttare per accontentare Thiago Motta sul mercato.