SFS24, LIVE Ghisolfi: “Con Ranieri prenderemo tutte le decisioni sportive”

Al Social Football Summit è intervenuto il ds della Roma Florent Ghisolfi, che ha parlato di diversi temi di attualità giallorossa

È un momento decisamente importante per la Roma, che in questi giorni ha preso una decisione importante puntando su Claudio Ranieri in panchina e poi in dirigenza. Ruolo di primo piano nella scelta dell’allenatore testaccino lo ha avuto Florent Ghisolfi, che ha viaggiato a Londra raggiungendo i Friedkin.

Il ds giallorosso, che nelle ultime settimane è diventato senza dubbio un volto presente anche a livello mediatico dell’AS Roma, è intervenuto sul palco del Social Football Summit in corso di svolgimento allo stadio Olimpico:

So che è stato un periodo difficile, quindi ti chiedo come stai in questo periodo? “Non è un periodo facile, ma credo che siamo i capitani e dobbiamo alto il morale e l’energia, importante continuare a camminare e portare tutti con noi. Non siamo contenti di vivere un periodo come questo ma è importante restare positivi, pronti ad andare avanti?”

Questa è una opportunità importante per voi, lavorare con Ranieri. “Per me e per il club è una opportunità fantastica, è un gentiluomo, è un uomo diverso da quelli a cui siamo abituati. Non è una persona ‘attempata’, per me è un onore imparare da lui, camminare al suo fianco”.

Su Ranieri. “Prenderemo con lui tutte le decisioni sportive”.

(IN AGGIORNAMENTO)