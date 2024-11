Ora è UFFICIALE: Vieira nuovo allenatore del Genoa, i dettagli

Il club ligure ha ufficializzato Vieira come nuovo tecnico: prende il posto di Gilardino, esonerato ieri

La notizia era nell’aria, ora è anche ufficiale: esonerato Gilardino, il Genoa ha affidato la panchina a Patrick Vieira.

Poco fa è arrivato il comunicato del club ligure: “Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira – si legge nella nota -. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan”.

La società ricorda poi la carriera dell’ex centrocampista dopo il ritiro da calciatore: “Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo“. Ora la missione italiana con l’obiettivo di portare il Genoa alla salvezza che partirà però con un ‘problema’ da risolvere: la convivenza con Mario Balotelli.

L’attaccante appena tre settimane fa ha firmato con la società rossoblù, fortemente voluto da Gilardino: l’esonero dell’allenatore, ma soprattutto l’arrivo di Vieira pone un interrogativo considerando i precedenti tra Balotelli e il francese.

Genoa, per Vieira problema Balotelli

Tra Balotelli e Vieira non corre di certo buon sangue, con la loro esperienza insieme al Nizza – dopo essere stati compagni di squadra al Manchester City – finita nel peggiore dei modi.

Il tecnico in un’intervista al Daily Mail spiegò che “la mentalità di Balotelli non si addice ad uno sport collettivo come il calcio” e che “è stato complicato lavorare con un giocatore come lui, la situazione era diventata ingestibile”. Da qui la decisione del calciatore di lasciare il Nizza, come ha spiegato lo stesso Supermario in un’intervista di qualche mese fa: “Ero felice al Nizza, ma il modo di giocare di Vieira non mi andava bene. Con lui mi trovavo bene, ma sportivamente non andavamo d’accordo. Se non avessi avuto problemi con lui, non avrei mai lasciato Nizza”.

Ora i due si ritrovano insieme al Genoa e dovranno cercare di mettere da parte le divergenze per il bene della società ligure servirà che Vieira e Balotelli trovino un accordo per far proseguire in maniera ‘pacifica’ la convivenza.