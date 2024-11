Maradona e Pelè, Messi e Ronaldo: finalmente svelato chi è il migliore

E’ uno YouTuber, attraverso un curioso esperimento, ad aver individuato il giocatore più forte di tutti i tempi: ecco cosa ha fatto

Chi è stato il migliore calciatore di tutti i tempi? E’ una domanda questa, alla quale più volte ognuno di noi è stato chiamato a rispondere nella propria vita.

Una risposta che mette d’accordo tutti, però, non può certo esserci. D’altronde la scelta è prettamente personale e ognuno di noi è legato all’uno o all’altro giocatore per motivi più svariati. E’ evidente che i 30enni, così come 20enni possano fare fatica a pensare che il migliore di tutti i tempi sia stato Diego Armando Maradona o Pelé. Oggi le persone sono invece pronte a dividersi soprattutto tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma essendo diversi i fattori che portano a scegliere il più forte di sempre non si possono escludere altri nomi. Non puoi certo contestare un milanista che fa il nome di Maldini, Baresi o van Basten e allo stesso tempo se un sostenitore della Juventus vota per Platini.

A questa infinita discussione ha provato a dare una soluzione Ramman, un famoso YouTuber, che ha deciso di utilizzare la modalità carriera di EA SPORTS FC 24, per individuare il miglior giocatore di tutti i tempi.

Il migliore di tutti i tempi: la simulazione di Ramman

Così Ramman ha simulato dieci stagione complete, giocando con Barcellona e Real Madrid. Ad ogni stagione ha dunque individuato i candidati al titolo.

L’esperimento ha portato Maradona e Pelé a difendere i colori del Barcellona; mentre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo quelli del Real Madrid. I quattro giocatori si sono affrontati in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, oltre che ai Mondiali. Alla fine il poker di stella ha portato a cada diversi trofei, ma quello che si è distinto rispetto agli altri è stato Maradona, che ha vinto ben sette Palloni d’Oro. L’argentino insieme a Pelé ha vinto tutto in blaugrana, ma non la Champions League. Cristiano Rolando, invece, ha vinto la Coppa del Mondo con il Real nel 2030, eliminando l’Argentina agli Ottavi idi finale. Un successo che però non gli ha permesso di ottenere risultati migliori rispetto a Maradona.