De Jong in Serie A, il Barcellona propone lo scambio del secolo

Il centrocampista olandese potrebbe sbarcare nel massimo campionato italiano. Il ds dei blaugrana lo ha offerto ad un top club

Non è proprio una stagione esaltante per Frenkie De Jong. Il centrocampista olandese di Arkel, è rientrato ad ottobre, dopo i problemi accusati alla caviglia. Così fin qui sono state solamente sette le presenze del 27enne, tra campionato e Champions League, con la maglia del Barcellona.

Il giocatore non è, dunque, considerato un insostituibile dai blaugrana che a gennaio sarebbero pronti a metterlo sul mercato: stando, così, a El Nacional, il direttore sportivo Deco sarebbe intenzionato ad offrirlo al Milan, per arrivare a Rafa Leao. De Jong rappresenterebbe chiaramente solo una parziale contropartita per centrare un obiettivo, che in realtà appare davvero irraggiungibile. Il club rossonero, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talento. Non ci ha mai pensato, nemmeno quando il portoghese stava attraversando il periodo di crisi più importante della sua carriera al Milan.

Milan-Leao, avanti insieme: il mercato è lontano

Ora tutto è rientrato e Leao è tornato a giocare ai suoi livelli: contro il Real Madrid e il Cagliari ha offerto prestazioni importanti, mostrando al mondo un calciatore diverso rispetto al passato. Un calciatore decisamente più attaccante.

Anche con la maglia della sua Nazionale si è visto questo Leao e Paulo Fonseca si augura che anche contro la Juventus possa essere decisivo. Il calciomercato per Rafa Leao è dunque davvero lontano, nonostante dalla Spagna continuino ad insistere. Il Barcellona è certamente interessato al giocatore, ma sa benissimo che servono più di 100 milioni di euro per provare a convincere il Milan, che in estate non ha mai ricevuto una proposta del genere. Rafa Leao, che a Milano sta bene, ha così solamente il Diavolo in testa. Il portoghese, che ha iniziato a riprendersi il rossonero, non pensa certo al mercato, ma al campo. Sabato c’è la sfida contro la Juventus, l’occasione giusta per essere determinante in un big match e per rifarsi sotto anche in campionato.