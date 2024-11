Cento milioni per il pupillo di Ibra: al posto di Vlahovic arriva lui

Serve una cifra monstre per l’attaccante che può prendere il post del serbo: l’affare può riscrivere la corsa al titolo

Che fine farà Dusan Vlahovic? L’interrogativo è legittimo, considerata la situazione contrattuale del serbo e le sue prestazioni non sempre brillanti con la Juventus.

L’idea che a fine stagione le parti possano dividersi non è così tanto campata in aria e per qualcuno il divorzio potrebbe avvenire già nel mese di gennaio. In particolare nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse dell’Arsenal per il numero 9 bianconero. Arteta ha chiesto un centravanti alla società nel mercato di riparazioni, il tassello mancante per continuare a lottare con Manchester City e Liverpool per la Premier League.

I Gunners vogliono accontentare il proprio allenatore, ma la scelta non sarebbe ricaduta su Vlahovic. Stando a quanto riportato da ‘teamtalk.com’, infatti, l’Arsenal ha in cima alle preferenze per l’attacco Alexander Isak, bomber svedese in forza al Newcastle.

Calciomercato, niente Vlahovic per l’Arsenal: scelto Isak

Sarebbe proprio Isak l’obiettivo principale di Arteta per rendere ancora più forte l’Arsenal e provare a competere con City e Liverpool per la vittoria del campionato inglese.

Un nome non facilmente raggiungibile, considerato che il Newcastle non ha intenzione di cederlo a gennaio, neanche davanti a cifre importanti. Si parla di almeno 100 milioni di euro per provare a strappare il sì dei Magpies alla cessione di Isak, una trattativa che si preannuncia complicata per il club londinese che vuole comunque provarci.

Soltanto nel caso non fosse possibile arrivare allo svedese, i Gunners potrebbero provare a percorrere strade alternative come quella che porta a Vlahovic. Intanto però il Newcastle non resta a guardare ed ha già individuato il possibile rimpiazzo di Isak. Anche in questo caso con il coinvolgimento della Juventus visto che il nome prescelto è quello di Jonathan David, obiettivo anche dei bianconeri, oltre che dell’Inter.

Un intreccio da seguire nelle prossime settimane che vede le italiane però solo spettatrici interessate: è l’Arsenal a poter fare la prima mossa, con l’offerta per Isak in grado di far cadere in tentazione il Newcastle.