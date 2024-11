Boehly si prende il club di Serie A: ha scelto anche l’allenatore

Il patron del Chelsea intenzionato ad acquistare una squadra italiana ed intanto affida la panchina ad un suo ‘pupillo’

Todd Boehly può sbarcare presto in Serie A. Uno dei proprietari del Chelsea ha messo nel mirino un club italiano e potrebbe presto definirne l’acquisto.

Ci sarebbe lui, infatti, dietro la scelta del Genoa di affidarsi a Patrick Vieira per la panchina. Ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Alberto Gilardino, una scelta a sorpresa considerando che la squadra rossoblù era reduce da quattro punti nelle ultime due partite e che è arrivata al termine della pausa del campionato.

Una decisione molto contestata dalla tifoseria rossoblù che riconosce all’ex allenatore i meriti avuti nelle ultime due stagioni: prima la promozione in Serie A, quindi la salvezza dello scorso anno, infine un inizio di campionato in linea con le aspettative nonostante le cessioni eccellenti estive (Martinez, Gudmundsson e Retegui) e i tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti.

La società, invece, ha scelto per il ribaltone ed oggi dovrebbe essere il giorno di Vieira: l’ex centrocampista francese è una scelta a sorpresa, considerato che non ha mai allenato in Italia e che non è in buoni rapporti con Balotelli, appena arrivato in Liguria. Ora ‘Tuttosport’ spiega cosa potrebbe esserci dietro alla scelta di Vieira.

Genoa, Boehly dietro Vieira: possibile svolta societaria

Stando al quotidiano piemontese, che riporta indiscrezioni provenienti dalla Francia, la scelta dell’allenatore francese sarebbe legata all’interesse all’acquisto del Genoa da parte di Todd Boehly.

Proprietario del Chelsea, ma anche dello Strasburgo – ultima squadra allenata da Vieira -, il miliardario americano vorrebbe ora espandere la sua presenza nel calcio europeo acquistando anche una squadra italiana e ha messo gli occhi proprio sul Genoa, club che vive un momento particolarmente complicato dal punto di vista societario.

Del possibile interesse di Boehly all’acquisto della società ligure si era parlato anche nelle scorse settimane, prima che la notizia fosse però smentita. Ora l’indiscrezione è tornata a galla con l’arrivo di Vieira in panchina: la rivoluzione potrebbe essere completa e portare anche ad una nuova proprietà.