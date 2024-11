Stangata UFFICIALE, due punti di penalizzazione: come cambia la classifica

La Figc ha emesso la sentenza con la società che paga per gli errori della vecchia gestione societaria: la nuova situazione del campionato

Un’altra stangata e la classifica del campionato italiano che cambia ancora una volta. La Figc ha messo la propria sentenza e per il club c’è da fare i conti con una sanzione che rende sempre più complicato raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il prezzo da pagare per gli errori della precedente gestione è sempre più alto per il Brindisi che vede la propria classifica peggiorare ulteriormente. Dopo i 12 punti in meno inflitti ad inizio stagione, ecco che il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di comminare altri due punti di penalizzazione per mancati adempimenti contrattuali relativi a due stagioni differenti.

In particolare, i giudici federali hanno comminato una duplice sanzione (-1 per ognuno dei due procedimenti) per mancati adempimenti contrattuali relativi allo scorso anno (in Serie C) e alla stagione 2022-2023. Per l’attuale presidente Giuseppe Roma è stata decisa una ammonizione con diffida, mentre l’ex amministratrice Mariachiara Rispoli è stata inibita per un anno.

Brindisi, altra penalizzazione: come cambia la classifica

Con questi ulteriori due punti di penalizzazione, il Brindisi precipita a -5 punti in classifica nel girone H di Serie D, sempre più fanalino di coda del torneo. In totale sono quattordici i punti di penalizzazione che la squadra pugliese sta scontando e che hanno reso inutili i 9 punti conquistati sul campo (il club sarebbe quattordicesimo in piena bagarre salvezza).

La società ha commentato con un comunicato ufficiale la nuova decisione della Federcalcio, rimarcando il fatto che la sanzione derivi da inadempimenti della passata gestione. “Il recente passato del calcio brindisino non smette di tornare con i suoi effetti che ricadono sull’attuale gestione – si legge sul comunicato diramato dal Brindisi – . Una realtà che mette alla prova il lavoro e l’entusiasmo”.

Dopo aver spiegato i motivi della penalizzazione, la società annuncia che i legali “sono già al lavoro per valutare l’eventuale ricorso” e – aggiunge – “spera di aver chiuso definitivamente il capitolo con la giustizia sportiva mettendo fine alla pesante eredità del passato”. Poi la chiamata a raccolta i tifosi per provare una salvezza che “sente di dover conquistare, nonostante tutto. Perché i colori biancazzurri e chi ci crede meritano più di una lotta contro il peso del passato”.