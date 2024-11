La Juventus corre ai ripari: doppio affare col club in difficoltà in Premier

La Juventus potrebbe imbastire una doppia operazione tra gennaio e giugno, sistemando ora l’attacco e in estate la difesa

La Juventus attende la riapertura del mercato per puntellare una rosa in difficoltà soprattutto in alcuni reparti. In difesa ovviamente, dove gli infortuni gravi di Bremer e Cabal hanno cambiato radicalmente le prospettive di scelta per Thiago Motta, che si trova a dover puntare sempre sugli stessi difensori, ovvero Danilo, Kalulu e Gatti. E a volte i primi due potrebbero avere la necessità di spostarsi sulla fascia destra mentre sull’out opposto le alternative restano ridotte.

Anche in attacco, però, Vlahovic in questo momento non ha un vice, visto che Milik si è operato nuovamente e tornerà nel 2025. In ogni caso senza garanzie fisiche né da parte del polacco, né da Nico Gonzalez che può adattarsi a fare il centravanti anche grazie alle spiccate capacità nello stacco di testa. Ma l’argentino è un altro che non è proprio il ritratto dell’affidabilità fisica. Così Giuntoli a gennaio dovrà prendere di sicuro almeno un centrale di difesa e sta scandagliando il mercato a caccia di un’altra punta. Niente investimenti, sono bastati quelli sostanziosi in estate. La Vecchia Signora cerca occasioni, magari in prestito. Come potrebbero essere Kiwior e Dragusin, anche se a Londra non sembrano particolarmente propensi a questa formula. Bijol costa tanto, Lucumi e Beukema non sono semplici da strappare al Bologna a stagione in corso. Poi si è parlato anche di Lindelof, Ortiz, Ismaijli e Casale. Insomma, una bella girandola.

Simile la situazione in attacco, con Jonathan David che resta il sogno ma una colossale occasione a parametro zero la prossima estate. Con una concorrenza enorme dall’Inter al Barcellona e ora pure il Bayern Monaco. Per questo tra i nomi accostati c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A che ‘gioca’ in Premier League come Beto.

Calciomercato Juve, la pista Beto può aprire un super colpo in difesa

Dopo l’esplosione all’Udinese, Beto è stato acquistato dall’Everton nell’estate 2023 ma la sua esperienza in Inghilterra fino ad ora non è stata per niente fortunata. Lo scorso anno 37 partite complessive e appena 5 gol, di cui solo 3 in campionato in 30 gare. Tra l’altro raramente titolare. Stesso ruolino di marcia in questa stagione in corso, con 1 gol in 7 match di Premier League di cui nessuno giocato dal primo minuto. La Juve lo ha inserito nella lista dei papabili, in queste settimane se ne è parlato meno ma è un nome che può tornare in auge.

Bisognerebbe trovare l’accordo sulla formula, l’Everton non ha di certo problemi finanziari anche se in classifica è messo malino, a ridosso della zona retrocessione. E comunque può essere l’apertura di un canale con i Toffees, che in difesa hanno Jarrad Branthwaite, forte difensore centrale classe 2002 che sta ritrovando minuti dopo un infortunio. È cresciuto col club di Liverpool, piace a tantissimi, ma se non ci saranno prospettive di crescita e la squadra navigherà ancora nei bassifondi la cessione pare inevitabile. Per la Juventus potrebbe essere un’idea per la prossima estate, spingendo magari sulla volontà del calciatore per strappare un prezzo ragionevole.