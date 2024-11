Inter-Juve, Jonathan David ha già deciso la sua nuova squadra

Novità sul futuro dell’attaccante canadese del Lille in scadenza di contratto a giugno. Gli aggiornamenti per Inter e Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Il nome di Jonathan David continua ad infiammare il calciomercato in vista delle prossime sessioni. L’attaccante canadese, ancora in scadenza col Lille, fa gola alle big italiane e non solo a parametro zero.

La minaccia principale per Inter e Juventus sembra rappresentata dalla Premier League. Recentemente, anche il centravanti classe 2000 ha ammesso: “Sono aperto a tutto. Penso che ovviamente la Premier League sia considerata uno dei migliori campionati al mondo. E per me non è la Premier League o il fallimento. Sono aperto a tutto e ogni campionato ha le sue sfide”

“Cosa sto aspettando? Immagino che ora sia più facile dirlo. Sono all’ultimo anno del mio contratto. Prima o poi il mio contratto scadrà. Quindi vedremo. – ha dichiarato David parlando del suo futuro – Vedremo cosa succederà l’anno prossimo. In questo momento stiamo parlando anche con il presidente del Lille di un possibile prolungamento. Vedremo come andrà”. Non solo la Premier però. Nelle ultime ore, infatti, un altro top club europeo sarebbe piombato sull’attaccante canadese.

Calciomercato Inter e Juventus, il Bayern Monaco fa sul serio per Jonathan David

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ Germania, anche il Bayern Monaco avrebbe inserito Jonathan David in cima alla lista per l’attacco e starebbe monitorando la situazione contrattuale del calciatore.

Il club bavarese sarebbe fortemente interessato alla sua firma a parametro zero, il direttore sportivo Max Eberl sarebbe inoltre un suo grande estimatore. David, riferisce l’emittente tedesca, è anche un caro amico del connazionale Alphonso Davies. Un’ulteriore carta da giocare per il Bayern per battere la concorrenza di tutte le rivali interessate al colpo a zero. Inter e Juventus sono dunque avvisate: su David c’è anche il Bayern Monaco.