Kings League Italia: regolamento, date e squadre che partecipano

Arriva anche in Italia la Kings League: scopri tutti i dettagli sul regolamento, la data di inizio dell’evento e i nomi dei super presidenti che ne faranno parte

La Kings League arriva in Italia, ma molti si stanno ancora domandando: cos’è? Si tratta di un torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 dalla Kosmos di Gerard Piqué. Dopo l’incredibile successo in Spagna, il format si è espanso in altre parti del mondo. La sua popolarità è cresciuta grazie alle sfide tra ex calciatori, youtubers ed influencer suddivisi in 12 squadre diverse e con i loro rispettivi presidenti, Ogni partita dura 40 minuti, con due tempi da 20 minuti l’uno.

Il regolamento può non sembrare semplicissimo da spiegare, ma una volta entrati nel meccanismo non è così poi diverso dal calcio reale. Ogni partita inizia con il pallone che cade da una gabbia in corrispondenza del centrocampo, con le due squadre che dovranno contenderselo partendo dalla linea di fondo. Per coinvolgere anche i portieri, si è pensato di farli sfidare dal quinto minuto, in uno contro uno.

Da quel momento, le squadre si completeranno in campo un po’ per volta con l’ingresso graduale degli altri calciatori ogni minuto successivo al 5′. A due minuti dalla fine del primo tempo si deciderà, attraverso il lancio di un dado, come concludere la partita fino all’intervallo: uno contro uno, due contro due o altro. Inoltre, a due minuti dalla fine della partita poi i gol varranno doppio.

In caso di parità negli ultimi due minuti di gioco si procederà con il vecchio golden gol che prevede la vittoria della squadra che riuscirà a segnare per prima. In caso di pareggio persistente invece si andrà ai calci di rigore. Le squadre avranno poi a disposizione anche altri strumenti per rendere ancor più variegato il gioco: ovvero le carte segrete.

Una sorta di jolly che i due allenatori potranno usare casualmente prima del minuto 38. Tra questi troviamo il gol doppio, l’espulsione temporanea di un avversario, ma anche un rigore assegnato per caso o l’annullamento della carta egli avversari. Il cartellino giallo porterà ad un’espulsione temporanea di 2 minuti, mentre il rosso renderà la squadra in inferiorità numerica per 5 minuti.

Kings League Italia: i partecipanti ufficiali

L’enorme successo della Kings League, ha fatto sì che anche l’Italia venisse coinvolta già nella scorsa estate con la creazione degli Stallions. Il presidente Blur, noto streamer, ha riunito ex giocatori di Serie A e altri professionisti, per competere nel Mondiale in Messico. L’esperienza azzurra ha avuto riscontri molto positivi nonostante la mancata vittoria finale.

Nella giornata di ieri, a Torino, è stata invece ufficializzata la versione italiana della Kings League con 12 squadre e rispettivi presidenti. Zlatan Ibrahimovic sarà il presidente assoluto del torneo italiano e Claudio Marchisio l’Head of Competition.

Da lì l’annuncio delle 12 squadre e quindi dei presidenti. Si parte dal già citato Blur e i suoi Stallions. Gianmarco Tocco (il suo vero nome ndr), conta milioni di followers come streamer principalmente su Twitch. E’ il più seguito in Italia in questo ambito. Contro di lui ci saranno il suo amico Marza (Francesco Marzano), gamer e presidente della Trm Fc, ZW Jackson (Antonio Pellegrino), youtuber e presidente di una squadra di Terza Categoria. E ancora: Fedez, noto rapper che sarà accompagnato dal vice presidente Luciano Moggi; Sergio Cruz e Off Samuel (il primo ex calciatore professionista brasiliano ed il secondo due volte Pallone d’Oro di YouTube) e Manuuxo, ovvero Emanuele Nocera (anche lui streamer).

Non mancheranno anche Damiano Coccia, noto come Er Faina e Andrea Pirrera, in arte En3rix, streamer di successo nel mondo calcistico. All’elenco si aggiunge anche Frenezy, tra gli streamer più seguiti in Italia, i Pirlas V con Pierino e Gnabri, ovvero youtubers bolognesi, Luca Campolunghi, Tiktoker da 3 milioni di followers, GrenBaud, ovvero Simone Buratti, uno degli streamer più seguiti di Italia su Twitch, ed infine Mirco Cisco (Mirko Virgilio), tipster di Instagram.

Le partite previste dal calendario di Kings League Italia ancora non sono note, ma saranno ufficializzate a breve sul sito ufficiale. Ciò che è stato comunicato è invece che l’Italia ospiterà la finale della Kings World Cup Nations, che si terrà il 12 gennaio 2025 all’Allianz Stadium di Torino. Il mondiale inizierà il 1° gennaio.