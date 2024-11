Esonero improvviso in Serie A: hanno scelto l’ex Juve

Una notizia clamorosa e inaspettata scuote il calcio italiano: esonero a sorpresa in Serie A

Dopo l’esonero di Ivan Juric, sostituito da Claudio Ranieri alla Roma, arriva un esonero del tutto inaspettato in Serie A.

Una notizia clamorosa travolge il calcio italiano. Pochi giorni dopo l’esonero di Ivan Juric da allenatore della Roma, col club giallorosso che ha puntato su Claudio Ranieri, in Serie A salta un’altra panchina. Questa volta, però, si tratta di un esonero del tutto inaspettato.

In questi ultimissimi minuti, infatti, il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino: al posto del tecnico protagonista del ritorno del Grifone in Serie A, potrebbe arrivare in panchina Patrick Vieira, ex centrocampista di Juventus, Inter e Manchester City e fino alla scorsa estate allenatore dello Strasburgo dopo le esperienze con New York City, Nizza e Crystal Palace. Gilardino lascerà la panchina del Genoa dopo quasi due anni (era subentrato nel dicembre del 2022, con i liguri ancora in Serie B) con la squadra ligure attualmente al quartultimo posto in classifica con dieci punti raccolti nelle prime dodici giornate del campionato di Serie A.

Genoa, decisione a sorpresa: esonerato Gilardino

Una notizia del tutto inaspettata, dato che nei giorni scorsi non si era vociferato di un possibile esonero di Alberto Gilardino, anche all’indomani del pareggio interno col Como, arrivato con un gol di Vogliacco a tempo quasi scaduto.

Quando sono passate due settimane da quella partita (giocata in anticipo di giovedì 7 novembre) è arrivata la decisione del Genoa che – dunque – ripartirà da Patrick Vieira, per la prima volta in Italia da allenatore dopo le esperienze da giocatore con le maglie di Juventus e Inter tra il 2005 e il 2010. Vieira, dunque, esordirà da allenatore del Genoa domenica alle 12.30, nel lunch match della tredicesima giornata del campionato di Serie A con i liguri impegnati nella delicata sfida col Cagliari, non decisiva ma comunque cruciale per la lotta salvezza.

Quello di Alberto Gilardino è il quarto esonero di questo inizio di stagione in Serie A: la Roma, infatti, ha cambiato già due volte guida tecnica, passando da Daniele De Rossi a Ivan Juric e ora a Claudio Ranieri. Ribaltone anche in casa Lecce, con Luca Gotti sostituito da Marco Giampaolo dopo il recente pareggio interno con l’Empoli.